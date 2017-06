Deadline pentru transportul public cu vaporase pe Bega: Sfarsitul anului 2017

Dacă până în ultima zi a anului nu ne plimbăm cu vaporașele pe Bega, Uniunea Europeană ne-ar putea cere înapoi banii pe care ni i-a dat pentru reabilitarea malurilor canalului. Situația se va debloca abia când Guvernul României dă o hotărâre pentru înființarea Administrației Căii Navigabile. Este nevoie de o societate care să administreze canalul Bega, navigabil din Timișoara până la granița cu Serbia.

Recent, primarul Timișoarei spunea că nu se dă undă verde sistemului de transport public pe canal din comandă politică. Consilierii locali au prelungit perioada necesară finalizării contractului de finanțare în vederea reabilitării malurilor Begăi, până în 31 decembrie 2017.

„Cu vaporașele ne-am luat măsuri de precauție, pentru că nu vedem semne încurajatoare. Noi abia acum am primit un feedback, după atâta amar de vreme, care înseamnă că am transmis documentația spre Ministerul Transporturilor. Punct. Dar Ministerul Transporturilor avea documentația, că noi am dat-o de la început. Feedback-ul este de la Guvern”, a explicat Robu.

Întrebat dacă se mai poate prelungi încă o dată termenul, edilul-șef spune că s-ar putea acorda și altul. Primarul a găsit și soluția pentru guvern, să extindă activitatea structurii care administrează Canalul Dunăre – Marea Neagră.

„În principiu, când se înțelege că de vină nu este cel care a fost titular de proiect, ci nerealizările sunt cauzate de factori exogeni, se pot acorda și prelungiri. Acesta este spiritul. Dacă am fi fost noi de vină, nu am fi beneficiat de clemență, dar nu avem nicio vină, pentru că noi am făcut tot ce era în puterile noastre. Avem timp până la 31 decembrie să punem vaporașele pe Bega în sistemul de transport în comun, dar, ca să putem face acest lucru, guvernul trebuie să emită o hotărâre, nu primăria. Nu trebuie decât să ia modelul Administrației Canalului Dunăre – Marea Neagră. Se poate face chiar extinderea activității acelei structuri care administrează acum Canalul Dunăre – Marea Neagră, să se vină cu o hotărâre de amendare a hotărârii de constituire a acelei administrații și să-i dea în administrare și Canalul Bega. Dar eu cred că mai potrivit ar fi să se constituie o structură separată. Sunt mai multe modalități în care problema poate fi rezolvată, numai să se vrea”, a mai spus primarul Timișoarei.

Lucrările de reabilitare a malurilor canalului Bega au fost realizate de firma Tehnodomus. Valoarea contractului a fost de 25,4 de milioane de lei fără TVA, potrivit autorităţilor, termenul de execuţie fiind de 23 de luni.

