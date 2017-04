Cum isi bate Primaria Timisoara joc de festivalurile de film din oras: cea mai mare finantare o da unui festival din afara orasului

Inițial, festivalul nu era trecut pe agenda culturală, dar viceprimarul Dan Diaconu a propus un amendament.

„Avem o oportunitate, posibilitatea de a organiza la Timișoara Festivalul Filmului Central European. Este festivalul pe care l-a păstorit regretatul regizor Radu Gabrea, care s-a desfășurat la București și la Mediaș și are numeroase premii în domeniul filmului, se integrează și în programul de candidatură Timișoara Capitală Culturală Europeană. Aș propune o contribuție a bugetului local de 180.000 de lei, care reprezintă aproximativ 25% din bugetul total al proiectului”, le-a explicat Diaconu consilierilor locali. Aleșii locali au fost de acord, fără să pună întrebări, ca municipalitatea să dea 180.000 de euro unui festival care „se mută” în Timișoara.

Organizatorii de festivaluri de film din oraș susțin că ei se descurcă cum pot și că s-au gândit să se mute și ei la Arad, că poate acolo primesc finanțarea pe care o merită.

„Pe scurt, un festival de film «central-european» din altă parte a țării (Mediaș, mai exact) se mută de anul acesta la Timișoara. Și nu oricum. Primește ajutor de mutare de la Casa de Cultură a orașului suma de 180.000 de lei. Bani alocați direct, prin hotărâre de consiliu local. Domnul viceprimar Dan Diaconu justifică această generozitate neașteptată pentru film prin certitudinea că acest festival «va deveni o tradiție», în virtutea faptului că «a fost păstorit de regretatul regizor Radu Gabrea». Dar la Timișoara existau deja festivaluri cu tradiție. «Simultan» are vreo 13 ani în spate, «Timishort» ajunge la ediția a noua, peste nici trei luni va fi a patra ediție «Ceau, Cinema!». Se pare că există într-adevăr o tradiție a primăriei: să aducă echipe din altă parte”, explică cei de la Asociația Marele Ecran.

Reprezentanții asociației, organizatori ai „Ceau, Cinema!”, spun că ei se zbat an de an pentru fiecare bănuț primit de la primărie, prin Casa de cultură.

„Anul trecut am primit 2.000 de euro (n.r. prin concursul de proiecte culturale organizat de primărie). Și ne-am revoltat împreună cu alte 20 de organizații independente sau instituții culturale față de modul discreționar în care s-au acordat acei bani. Proiectul nostru, clasat al treilea din 114, ia aproape nota maximă și primește aceeași finanțare (procentual) ca proiectul cel mai prost notat. Primarul și viceprimarul au venit să stea de vorbă cu noi și, privindu-ne în ochi, au promis că vor repara nedreptatea și vor suplimenta finanțările. S-a si votat suplimentarea. Tot în Consiliul Local, dar înainte de alegeri. Dupa alegeri… nu s-a mai ținut cont și am rămas cu frumoasele promisiuni. Iar acum, un festival de film din altă parte primește cea mai mare finanțare acordată vreodată la Timișoara unui festival de film, fără să participe la vreun concurs de proiecte”, susțin cei de la Marele Ecran.

Pe lângă toate acestea, Timișoara nu are un cinematograf recondiționat, în vreme ce Aradul are trei, Lugojul unul, până și comuna Gottlob are un cinematograf ca la carte.

Viceprimarul Dan Diaconu: Cred sincer că este loc și pentru acest festival, și pentru „Ceau Cinema”, și pentru „Timishort”

Tion.ro a luat legătura cu viceprimarul Timișoarei, cel care a propus finanțarea cu 180.000 de lei a Festivalului Filmului Central European. Diaconu spune că în Timișoara există loc și pentru alte festivaluri de film.

„Festivalul Central European va exista în măsura în care va reuși să adune în jurul lui un parteneriat local, care să includă toți actorii locali de pe această scenă, Marele Ecran, Pelicula Culturală fiind doar câteva dintre aceste nume. Este condiția numărul 1 pentru ca el să se realizeze, condiție discutată cu cei care au organizat ultimele șapte ediții ale acestui festival. Am considerat că putem prelua, doar în aceste condiții, un festival care nu reprezintă o concurență la adresa celorlalte proiecte, dar pe de altă parte deține distincții europene importante și beneficiază deja de 75% din finanțare din alte surse decât cele locale. Cred, sincer, că este loc și pentru acest festival și pentru «Ceau, Cinema», și pentru «Timishort» în peisajul evenimentelor cinematografice locale, cu potențial de a crește și a dezvolta sectorul în Timișoara. Cu privire la finanțarea proiectelor culturale independente, fondul adresat acestor proiecte a fost crescut cu 130% față de anul trecut, tocmai pentru a veni în întâmpinarea evenimentelor independente locale, iar cunoscând valoarea celor două proiecte și modul profesionist de organizare, dar și de scriere a cererilor de finanțare sunt convins că vor beneficia de finanțarea adecvată în acest an”, ne-a declarat Dan Diaconu.

