Concert inedit cu una dintre cele mai bune trupe din Timisoara: IPR unplugged

Implant pentru Refuz este cea mai cunoscută trupă de hardcore din România, reușind să se reinventeze din 1995 încoace. Timișorenii continuă să își surprindă fanii și, la finalul lunii, vor susține un concert acustic la Jardin.

„Albumul Live @ Unirii5 a luat fiinţă în toamna anului 2015, când am fost invitaţi să susţinem un concert acustic în grădina de la Unirii5. Am cântat piese care pentru noi înseamna foarte mult şi pe care am vrut să le oferim publicului într-o altă nuanţă. A fost o experienţă fantastică atât pentru noi cât şi pentru cei prezenţi la concert. Neştiut de noi a fost faptul că inginerul nostru de sunet, Uţu Pascu, a întregistrat întreg concertul. Am primit un val de reacţii pozitive şi asta ne-a entuziasmat să transpunem înregistrarea într-un album de sine stătător: ACUSTIC (LIVE @ UNIRII5). În 2016 am decis să împărtăşim experienţa cu un public cât mai larg şi astfel a luat naştere un turneu acustic ce a cuprins mai multe oraşe din ţară precum: Timişoara, Arad, Bucureşti, Suceava, Buzău, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Cluj, Botoşani. Pentru ca experienţa să fie unică şi personală în fiecare locaţie, am hotărât să interpretăm piesa Apus diferit în fiecare oraş, alături de un talent local care să îşi imprime personalitatea pe melodie. A fost o experienţă unică de fiecare dată, iar acum dorim sa o împărtăşim cu voi la Backyard Acoustic Season. Ne vedem la concert!”, au transmis cei de la IPR.

Concertul va avea loc pe 30 iunie, biletele cumpărate în avans costând 30 de lei. În seara concertului prețul este de 40 de lei.