Cele mai bune destinatii turistice in 2017

© Foto: Public Domain

Columbia

Marea surpriză în 2017 este Columbia. Această țară sud-americană are o istorie zbuciumată, dar și un potențial turistic imens. În 2016, Columbia simțea gustul păcii pentru prima oară după mai bine de 50 de ani de tumult intern. Războiul civil purtat de forțele statale împotriva gherilelor FARC a dus la degradarea țării. După 52 de ani de conflict, președintele Juan Manuel Santos a încheiat pacea cu gherilele în 2016. Pentru această izbândă, Santos a primit Premiul Nobel pentru Pace. Acum Columbia este în proces de reconstrucție, iar pe plan turistic sunt din nou accesibile obiectivele din această țară. În 2017, Papa va vizita Columbia după 30 de ani. Columbia este locul perfect pentru pasionații de cafea, dar și pentru iubitorii de literatură. Orașul Cartagina este locul unde a fost scris romanul „Dragoste în timpul holerei”, al lui Gabriel García Márquez.

© Foto: Mikko Paananen

Finlanda

Pământ disputat de ruși și suedezi, Finlanda și-a câștigat independența în 1917. Așadar, statul alb, își va serba centenarul în 2017. Se anunță un an plin de evenimente pentru finlandezi. Sunt programate o sumedenie de concerte, evenimente în aer liber și petreceri pe tot teritoriul Finlandei, pe tot parcursul anului 2017. De asemenea, în acest an, Finlanda este gazda Campionatului Mondial de Patinaj Artistic. La toate acestea se adaugă cele 40 de parcuri naționale și 12 zone sălbatice protejate care îi așteaptă pe turiști, Finlanda este de asemenea locul de unde pot fi observate Luminile Nordului timp de peste 200 de zile pe an.

© Foto: Hendrik Dacquin

Oman

Sultanatul Oman a devenit în ultimii ani un jucător important pe piața turismului din Asia. Aici turiștii pot găsi tot luxul necesar pentru o vacanță reușită, dar se pot bucura și de frumusețea naturală a zonei. Ca și evenimente programate pentru 2017 – deschiderea unui parc tematic modern de peste 120 de milioane de dolari precum și inaugurarea a două lanțuri hoteliere de lux noi. Totul este pregătit pentru un sezon turistic care se anunță de succes pentru Oman.

© Foto: Ilan Molcho

Georgia

Georgia este o altă apariție surpriză în topul destinațiilor pentru 2017. Micuța țară și-a făcut un nume în domeniul vinurilor, asigurându-și un loc meritat în circuitul turistic al vinurilor din Europa. De asemenea, capitala Georgiei, Tbilisi este un centru social și cultural proaspăt, modern, tânăr și primitor, care atrage mulți vizitatori în căutare de o experiență europeană un pic diferită. Ca și arhitectură, Tbilisi reflectă modificările sociale din ultimii ani, biserici ortodoxe perfect prezervate se îmbină cu clădiri și elemente arhitecturale moderne într-un peisaj frumos care poate fi fundalul perfect pentru o vacanță în 2017.

Sursa foto: Wikimedia Commons

