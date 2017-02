Cei doi croati transferati in iarna la ACS Poli au incredere ca Timisoara ramane in prima liga

ACS Poli Timişoara a terminat perioada de transferuri din această iarnă, odată cu semnarea acordurilor cu doi fotbalişti de origine croată. Soljic şi Fucek vor pune umărul la menţinerea echipei în prima ligă. Cei doi spun că au jucat deja cu noul team şi că valoarea lotului este una bună, care permite menţinerea în prima ligă.

Cei nou sosiţi au fost prezentaţi în mod oficial la echipă doar miercuri, deşi ei au evoluat deja câteva meciuri la noua formaţie.

Josip Soljic are 29 de ani şi va ajuta noua sa echipă în apărare.

„Sunt de două săptămâni aici şi pot să spun că sunt mulțumit. Sper să rămânem în primul eșalon. Sunt bucuros că Josip Fucek e aici la Timişoara și sunt sigur că putem ajuta echipa. Nu văd niciun motiv pentru care nu am rămâne în Liga I. Știu că în ultimii cinci ani au venit mulți jucători croați. Campionatul românesc este unul de calitate, similar celui croat. Eu pot juca și fundaș central, dar mă simt mai bine la închidere”, a declarat Josip Soljic la prezentarea oficială.

Colegul său, Josip Fucek, a fost adus să facă treabă în avanposturi. El spune că a cerut referinţe despre formaţia timişoreană de la un alt croat cu activitate în fotbalul românesc, Paljic, de la Dinamo, iar informaţiile obţinute au fost pozitive.

„Primele impresii după aceste zile au fost bune. Când ești contactat de un club ca Poli nu stai pe gânduri, semnezi imediat. Poli e o echipă bună din ce am constatat până acum. Sper să rămânem în prima ligă, antrenorul e de asemenea foarte bun. În ceea ce mă priveşte, nu am putut să dau totul în teren. Am fost puțin gripat, iar acum sunt puțin slăbit, dar în două-trei zile voi fi bine. Am vorbit cu Paljic (n.r. Dinamo), mi-a spus despre Poli că e o echipă bună, la fel şi el a spus că nu va fi o problemă ca echipa să rămână în prima ligă. Cred că pot ajuta echipa și sper să rămânem în prima ligă”, a declarat, la rândul său, Fucek.