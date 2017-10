Cei de la ASU Politehnica Timisoara sunt pregatiti pentru revansa in meciul derbi cu UTA Arad

Întâlnirea de Liga 2 dintre ASU Politehnica Timișoara și UTA Arad e pregătită să înceapă. Clubul timișorean trebuie să-și ia revanșa după înfrângerea de anul trecut de pe teren propriu. Antrenorul Bogdan Andone, venit din acest sezon, e conștient de importanța partidei.

„Fiecare meci în parte e unul de trei puncte, acest meci de duminică e unul aparte pentru suporterii timișoreni. Sper ca lumea să vină la stadion să se bucure de un meci de calitate. De asemenea, sper să câștigăm noi meciul. Am încercat să le transmit băieților aceeași stare de concentrare pe care au avut-o în momentele importante. Sper să aibă liniștea și concentrarea necesară, să nu citească ce scrie presa și să nu asculte ce se vorbește în oraș și sunt sigur că vor face un meci pozitiv. E un derbi indiferent de locul în clasament al echipelor, indiferent de ce jucător lipsește la acest meci. La o asemenea partidă se poate întâmpla orice, să conduci cu 2 -0 și la final să pierzi. Nu se poate da un pronostic. Încercăm să pregătim meciul și să facem cât mai puține greșeli. Mai sunt două antrenamente, după voi vedea dacă vor fi toți apți pentru meci, voi lua decizia sâmbătă după antrenament”, a declarat Bogdan Andone.

El garantează că jocul prestat va fi unul plăcut publicului și că singura dorință sunt cele trei puncte:

„Vom aborda meciul la victorie, să câștigăm cele trei puncte. Noi jucăm un fotbal ofensiv plăcut, suntem o echipă care încearcă să-și impună o filosofie de joc. Meci de meci ne-am creat numeroase ocazii de a marca”, a mai comentat Andone.

Unul dintre cei mai experimentați jucători din Liga 2, timișoreanul Ioan Mera a trăit înfrângerea de anul trecut în tribune, el nu a jucat la ASU Politehnica. Cu atât mai mult consideră partida de duminică una foarte importantă.

„Este un meci special, eu am mai trăit asemenea meciuri. E ca și cum am câștiga campionatul. Știu că data trecută ne-au bătut și nu a fost bine. Nu avem cum să pierdem acest meci dacă ne facem jocul. Fiecare meci e unul special împotriva UTA. Trebuie să ne autodepășim și să câștigăm. La ultimul meci am fost în tribună și am avut emoții și mai mari. Sper să ne luăm revanșa. Meciul e așteptat de public. După rezultate UTA pare mai slabă anul acesta, după jucătorii individuali sunt mai buni decât anul trecut”, a declarat Ioan Mera.

Atacantul timișorenilor, Cătălin Bădăuță spune că el și coechipierii săi au încredere în propriile puteri înaintea acestui meci important.

„Toată lumea așteaptă acest meci, este un derbi. Sper să reușim să facem un joc cât mai bun. Avem încredere în noi și la final să ne bucurăm de victorie. Stiu ce înseamnă acest meci, care este atmosfera în vestiar. Preferam să jucăm pe Știința, aici e casa noastră, suntem acomodați mai bine. Dacă voi reuși să marchez cu atât mai bine. Sunt un pic dator, ăsta e cel mai potrivit moment pentru a mă achita”, a declarat Bădăuță.

Meciul dintre ASU Politehnica și UTA Arad are loc pe „Dan Păltinișanu”, duminică, de la ora 15.30.