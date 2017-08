CCIAT propune o excursie in SUA pentru vizitarea salonului auto de la Las Vegas

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează în perioada 20 noiembrie – 1 decembrie 2017 o misiune economică multisectorială în Statele Unite ale Americii, la New York, Las Vegas și Los Angeles. În Las Vegas, se va vizita expoziția International Auto Show unde firmele timișene vor avea posibilitatea de a întâlni potențiali parteneri și de a identifica oportunități de afaceri. International Auto Show Las Vegas este cel mai important eveniment expozițional pentru automobile din lume.

La Convention Center vor fi expuse cele mai noi modele de mașini, camioane și SUV-uri cât și ultimele modele de autoturisme ce urmează a fi lansate in 2018. În tariful deplasării este inclus transport avion Belgrad-New York-Belgrad (cu bagaj de cală inclus), transport avion New York– Las Vegas, Las Vegas – Los Angeles, Los Angeles –New York (fără bagaj de cală), cazare 4 nopți Hotel trei stele la New York, cazare 6 nopți Hotel patru stele la Las Vegas, cazare 2 nopți Hotel patru stele Los Angeles, transfer aeroport – hotel. De asemenea, se asigură asistență din partea CCIAT pentru pregătirea și depunerea documentației de viză. Prețul excursiei nu include taxă de viză, mic dejun, bagaje de cală la zborurile interne, transferuri program profesional, taxă intrare târg, program turistic opțional.

Termenul de înscriere este 15 septembrie 2017. Înscrieri și informații, la tel 0372 185 246 sau 0372 185 28, e-mail: dpop@cciat.ro, Diana Pop – referent specialitate CCIAT.