Aventura extrema marca Flaviu Cernescu: Cu monociclul pe un pod peste Dunare, la 35 de metri inaltime

Flaviu a văzut multe înălțimi în viața lui și multe turnuri și clădiri le-a trecut la capitolul „cuceriri”. De data aceasta, Flaviu a cucerit un pod din Moldova Veche, care trece peste Dunăre. Este vorba despre o structură metalică care, din puținele informații care există, se pare că a fost proiectată și construită pentru a transporta diferite materiale din industria minieră, la Moldova Veche. Podul construit prin 1980 nu era destinat circulației pietonilor sau mașinilor, ci uzului industrial. Fiind din zonă, structura metalică i-a „făcut cu ochiul” de mai mult timp iubitorului de aventuri extreme Flaviu Cernescu, până când a urcat pe ea…

Și-a luat barca gonflabilă și a ajuns la piciorul podului. Din cauza curenților din zonă, care i-au întors banca gonflabilă din drum, a fost ajutat de niște pescari, care aveau o barcă cu motor să se cațere pe această construcție și de aici a început aventura pe care o puteți urmări aici:

„Podul are 500 de metri lungime, și o înălțime la apogeu de 35 de metri deasupra apei. Am fost la prima încercare pe acest pod. Am urcat pe picior, cu ajutorul pescarilor. Am urcat pe scara șubredă până în vârful podului. Deși sunt doar 35 de metri deasupra apei, traversarea a fost destul de intensă. La un moment-dat a trecut și un vapor cargo. Am mers cu monociclul pe arcul de sus al podului, deasupra canalului navigabil, pe teritoriul României, nu am intrat pe teritoriu străin”, a spus Flaviu.

Deși a cucerit de-a lungul timpul înălțimi amețitoare, Flaviu spune că cei 35 de metri, fiind deasupra apei, se „simțeau” de parcă erau 100. Mai ales că, din loc în loc, erau bătute nituri pentru a asigura podul, iar trecerile erau destul de riscante, deoarece roata monociclului era deviată de acele nituri.

Flaviu are multe aventuri la activ, printre ultimele se numără și cea la Pietrele Doameni din Rarău și altele care se află în fază de proiect.