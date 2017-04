Audiente la primarul Nicolae Robu: ce sa faceti daca nu sunteti primiti!

Așa cum vă informam deja, primarul Timișoarei nu primește pe oricine în audiență, așa că nu are un program pentru acestea, iar cei care decid dacă un timișorean ajunge să vorbească cu el sunt cei de la Cabinet.

Un cititor tion.ro susține că a încercat să ajungă în biroul edilului-șef, dar a fost trimis pe… Facebook.

„Am fost să mă înscriu în audiență la domnul primar Nicolae Robu, în legătură cu modernizarea unei străzi, cu montarea de stâlpișori de protecție pe trotuarele de pe Calea Șagului, dar și în legătură cu realizarea unui parc în zona Calea Șagului – Dâmbovița. Am parcurs toți pașii pentru a fi primit în audiență, adică am fost întâi la șefii de direcții din primărie și la viceprimarul Dan Diaconu, însă fără prea mari rezultate până acum. Doamna de la biroul de la Camera 12 mi-a comunicat faptul că domnul primar ține audiențele doar pe Facebook, fiind invitat, dacă doresc să vorbesc cu dânsul, luni de la ora 10.30, pe Facebook. Mi s-a mai recomandat să fac o cerere, în care să solicit că doresc o audiență la domnul primar, iar dânsul, dacă dorește sau, mai pe românește, dacă are chef, mă va primi în audiență”, ne-a scris cititorul nostru.

Omul susține că este inadmisibil ca un primar, care a fost ales de cetățeni, să refuze să vorbească cu ei.

„Dacă dorește să vorbească cu dânsul un bătrân sau cineva care nu are acces la internet, ce face? Nu poate, că domnul primar vorbește doar pe Facebook. Înainte de alegeri le cerea votul prin diferite zone din oraș. Atunci se putea deplasa să vorbească cu cetățenii, acum nu dorește să vorbească, nici dacă vin cetățenii la dânsul. Asta este, și-a văzut sacii în căruță”, a mai scris timișoreanul revoltat.

Pe de altă parte, primarul Nicolae Robu susține că nu s-a întâmplat chiar așa. Edilul-șef spune că cei de la Camera 12 cu siguranță nu l-au trimis pe Facebook, pentru că el nu și-a mai programat de mult timp o audiență pe rețeaua de socializare. Oricum nu l-ar fi primit în audiență.

„Nu acord audiență pentru astfel de subiecte, nu este vorba de persoană, este vorba de subiect. Câteodată este vorba și despre persoane, care vin a suta oară. Dar nu trebuie să stea cu primarul. Păi asta ar însemna ca primarul să nu mai facă nimic și să stea de vorbă despre toalete, despre un pom uscat sau despre tot felul de alte lucruri. Există direcții în primărie. Nu stau lucrurile așa cum spune cetățeanul. Eu am mare încredere în ce se întâmplă la Camera 12, unde avem o șefă realmente foarte bună, pe care o apreciez foarte mult și sunt convins că acolo se întâmplă ce trebuie să se întâmple. Oamenii sunt tratați cu respect, sunt ascultați și în funcție de subiectul cu care vin sunt direcționați către persoanele responsabile din primărie. Ei vor cu primarul, nu se poate cu primarul pentru orice. Pentru astfel de subiecte, oricine poate să îmi scrie pe Facebook. Nu i s-a spus că țin audiențe pe Facebook. La audiențele pe Facebook vin tot felul de întrebări și echipa care mă asistă zice care sunt cele mai importante. Dacă nu avem ceva mai important, atunci pot să răspund și la întrebări mai mărunte, care nu ar fi de competența primarului. Un primar trebuie să se ocupe de lucruri serioase”, ne-a explicat Robu.

Edilul-șef spune că va programa în curând încă o audiență pe Facebook, iar timișorenii îi vor putea pune întrebări acolo.