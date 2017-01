ASU Politehnica Timisoara si-a stabilit lotul pentru cantonament

Doar doi dintre cei zece jucători care şi-au încercat norocul la ASU Politehnica au fost opriţi în lot de conducerea tehnică, în urma unei săptămâni de antrenament desfăşurat la Timişoara. Este vorba de doi portari, Iordache şi Gîrlea. Au mai părăsit echipa şi o serie dintre jucătorii care au fost în lot în tur: Stefanovic, Todorov, Nişă şi Denis Băban.

„Avem un lot numeros, astfel că ne dorim în mod special jucători experimentați, care să intre în primul 11. Momentan, au venit doar Mera și Ungureanu. Probabil că săptămâna viitoare, în cantonament, va mai veni un jucător, un mijlocaș central, care poate evolua însă pe mai multe posturi. Am mai căutat un portar, am fost în discuții cu doi portari experimentați, dar nu am reușit să îi convingem. Nu exclud ca în cazul în care găsim un portar experimentat să îl transferăm”, a declarat, pentru Druckeria.ro, Sorin Brîndescu.

Lotul pentru cantonamentul îi include pe:

Portari: Markos Gakos, Victor Gîrlea, Paul Iordache;

Fundași: Radu Motreanu, Ioan Mera, Cristian Gălan, Laurențiu Telescu, Carol Taub;

Mijlocași: Dănuț Bilia, Mădălin Stancu, Artur Teuț, Alexandru Birău, Adrian Ungureanu, Andrei Țugui, Răzvan Ghinescu, Ionuț Vucea, Marco Giuricici;

Atacanți: Ștefan Blănaru, Cătălin Bădăuță, Darius Neamțu.