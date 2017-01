ASU Politehnica Timisoara invinge in amicalul de la Orsova

Formaţia timişoreană a deschis scorul pe terenul de la Orșova înainte de pauză, în minutul 41, prin Vucea. 1 – 0 a fost scorul şi la pauză, dar Timişoara a mai înscris de două ori. Prima dată a făcut-o Neamţu, în minutul 62. Acelaşi Vucea a înscris în minutul 78 şi a închis scorul la 3 – 0.

În acest meci au fost testaţi mai mulţi jucători proaspăt sosiţi. În teren au intrat Mera, portarul Gârlea, Nicolescu, Bâte, Gorovei.

La ASU Politehnica Timișoara au evoluat în prima parte Gakos, Teuţ, Bilia, Telescu, Taub, Nicolescu, Neamțu, Giuricici, Gorovei, Vucea și Blănaru. În jumătatea secundă au evoluat Gârlea, Motreanu, Mera, Gălan, Bâte, Stancu, Neamțu, Birău, Țugui, Ghinescu și Bădăuță.

„Nu ne-a interesat scorul la meciul de astăzi. Noi suntem în cantonament la Băile Herculane, am pus accent pe factorul fizic. Chiar dacă astăzi am avut joc amical, le-am cerut băieților să alerge cât mai mult, să muncească. Au fost și unele cerințe tactice de care am fost preocupați, dar terenul ne-a frânat foarte rău, nu am putut pune în practică tot ceea ce ne-am propus. În general, și-au dat silința să joace, chiar și în aceste condiții”, a declarat Sorin Brîndescu, conform Druckeria.ro.