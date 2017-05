Aproximativ 300 de doctori ginecologi, la Timisoara. Dezbateri despre infertilitate, chirurgie fetala si endometrioza

Conferința „Concepte moderne în ginecologie, medicină fetală şi infertilitate”, ajunsă la ediția a III-a, se desfășoară în perioada 26 – 28 mai 2017 la Timișoara. La acest eveniment se prezintă noutăți în domeniul chirurgiei ginecologice, al medicinei fetale şi infertilităţii. Conferința este singurul eveniment din ţară în cadrul căruia este abordată şi practic problema endometriozei, a medicinei fetale şi a medicinei sânului. Aproximativ 300 de medici specialişti din ţară, dintre care 10 la sută rezidenţi, participă la această conferinţă, cu un program dedicat cursurilor practice – operaţii de endometrioză, cursuri de medicină fetală, curs de ecografie mamară.

„Sunt 400.000 – 500.000 de paciente cu endometrioză în România, în diverse stadii. Am foarte multe paciente care și-au pus singure diagnosticul. Încă avem o latență foarte mare în diagnostic, și în Austria există o latență în diagnostic. Eu cred că pacientele vor fi mult mai bine informate în viitorul apropiat. În activitatea centrului meu am consultat 406 paciente și am operat 104”, a spus doctorul Voicu Simedrea, specializat în chirurgie ginecologică şi endometrioză.

Endometrioza este o boală cu care multe femei se confruntă şi care, până nu demult, a fost ignorată. Atât tratamentul, cât și operaţiile sunt destul de costisitoare – o simplă intervenţie poate ajunge la 2.000 de euro – iar statul nu decontează nimic. Mai mult, femeile din România care au nevoie de tratament chirurgical pentru diferite afecțiuni ginecologice nu au la dispoziție surse de informare de specialitate, amănunțite și care să fie ușor de înțeles. Doctorul Simedrea a pus la dispoziția pacientelor o sursă de informare completă, precum și o alternativă pentru dialog, pe lângă relația directă medic-pacient. Este vorba despre platforma http://chirurgieginecologica.ro/ – un site destinat informaţiilor despre endometrioză.

Informațiile sunt puține pentru paciente și în ceea ce privește anomaliile fetale, mai precis malformațiile de care poate suferi copilul în burta mamei, și depistarea lor la timp.

„Nu există un registru de anomalii, nu știm câți copii cu anomalii se nasc, nu avem program de depistare a anomaliilor cromozionale. Care e aportul statului în a depista un copil cu Down? Nu există suport din punct de vedere educativ. Noi suntem departe de țările civilizate din punctul de vedere al îngrijirii antenatale. Chiar dacă riscul să fie o problemă este mic, nu înseamnă că nu merită să faci efortul de a căuta acel risc. Dacă este tratată cum trebuie malformația, acest lucru îi asigură o supraviețuire decentă copilului, o viață normală”, a spus doctorul Bogdan Mureșan.