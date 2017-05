Apare inca o terasa pe malul Begai, vizavi de Universitatea de Vest

În urmă cu doi ani, Primăria Timișoara a scos la licitație mai multe amplasamente pentru terase sezoniere. Nimeni nu a vrut însă să pună mese în Piața Mocioni sau pe malul Begăi, semn că locurile alese de primărie nu sunt prea potrivite pentru ca timișorenii să-și bea cafeaua sub cerul liber. S-a încercat din nou închirierea spațiilor, contractele urmând să fie încheiate pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire pentru încă un an. Puțini patroni au fost însă curioși de licitația primăriei, la a treia încercare.

Cele două amplasamente din Piața Mocioni nu i-au atras pe cei ce dețin localuri, care nu s-au arătat foarte interesați nici de spațiul de pe malul Begăi, de pe Bd. Vasile Pârvan nr. 5, de vizavi de Universitatea de Vest. Deși suprafața pusă la dispoziție este de 529 de metri pătrați, a fost adjudecat doar jumătate din spațiu. Firma FLD Management SRL vrea să amenajeze până la urmă o terasă nouă pe Pârvan 5. Reprezentanții primăriei susțin că este vorba despre locul în care a funcționat River Deck.

Pe malul Begăi municipalitatea avea pregătite trei amplasamente pentru terase: unul în zona Podului Traian, la fostul Jazz Pod 16, altul în zona Flora și Podul Mitropolit Andrei Șaguna și cel de pe Pârvan nr. 5.

Taxa de ocupare a domeniului public pentru terase sezoniere este de 2 lei/mp/zi în lunile mai, iunie, iulie și august și de 1 leu/mp/zi în lunile martie, aprilie, septembrie și octombrie și 0,50 lei/mp/zi în lunile de iarnă – ianuarie, februarie, noiembrie și decembrie.