Antrenorul Bogdan Andone isi avertizeaza jucatorii sa lase euforia deoparte

Victoria istorică împotriva UTA a trecut, acum trebuie să ne concentrăm pe următoarea partidă dificilă, cea cu Pandurii Târgu Jiu, în deplasare, avertizează antrenorul Bogdan Andone. Partida de sâmbătă, ora 11, de la Motru, aduce timişorenilor un adversar tenace, mai spune acesta.

„Sper ca băieții să fi trecut peste euforia victoriei cu UTA. Venim după o serie bună, cu trei victorii în toate competițiile, ultima fiind cea mai importantă pentru clubul nostru. Sper ca până sâmbătă să dispară entuziasmul de după meciul cu UTA, pentru ca până la ora jocului să fim concentrați la ceea ce avem de făcut contra celor de la Pandurii. E o echipă imprevizibilă, cu jucători tineri, de perspectivă și cu calități destul de bune. E un joc pe care va trebui să îl abordăm foarte concentrați, foarte atenți, să nu comitem greșeli. Va trebui noi să îi forțăm să comită greșeli, iar noi să profităm de ele. E important să facem un meci bun, un rezultat pozitiv, ca apoi să pregătim în liniște următorul joc”, a declarat, joi, Bogdan Andone.

Situaţia adversarului nu e deloc una deosebită, jucătorii nu s-au prezentat la antrenamente pentru că nu şi-au primit salariile. Aceasta nu scade cu nimic valoarea echipe adverse, concentrarea necesară meciului trebuie să fie la maxim.

„Cum am spus tot timpul, eu încerc să pregătesc echipa pentru ceea ce avem noi de făcut. Nu mă interesează ce se întâmplă la celelalte echipe. Încerc să îmi țin jucătorii concentrați la ceea ce ne propunem, iar rezultatele și jocul să fie urmarea a ceea ce pregătim”, a mai declarat Andone.

Despre locul 7 din clasamentul Ligii 2 Andone spune că echipa sa e pregătită să facă faţă oricărui meci.

„Sunt 12 etape trecute, cred că echipele din campionat se cunosc destul de bine. Fiecare știe cam ce joacă adversarul următor în mare măsură. Firește, pot interveni unele schimbări tactice sau de sistem, însă calitatea individuală a jucătorilor, principiile de joc, filosofia cluburilor sunt în general cunoscute. Eu nu cred că o echipă mă poate surprinde la un anumit joc, chiar dacă abordează meciul într-un alt sistem decât cel obișnuit. Noi putem regla în câteva minute sistemul, în încercarea de a-i surprinde sau în funcție de ce ne dorim de la jocul respectiv. Și la meciul cu UTA, am început într-un sistem, am văzut că avem unele probleme, iar după 20 de minute am schimbat, pentru a-i bloca și pentru a obține ceea ce ne dorim. Pentru mine e foarte simplu, jucătorii trebuie să știe ce au de făcut, trebuie să fie atenți la ceea ce discutăm și să pună aceste lucruri în practică. Așa cum am spus și duminică, pentru mine sunt cea mai bună echipă și cred cu tărie în ceea ce spun”, a încheiat Andone.