Alternosfera, Maika si LTJ Bukem au incheiat maratonul Revolution Festival

Ultima seară a Revolution Festival a început pe Music Guru cu cei de la Guerillas, care i-au înlocuit în ultimul moment pe Repetitor. Au urmat cei de la Alternosfera, o trupă care a dovedit că are o bază solidă de fani la Timișoara, publicul dansând și cântând alături de ei. Între timp, pe scena rock – Xtreme – fanii genului i-au putut descoperi pe bulgarii de la The Last Hope, o surpriză plăcută a serii de sâmbătă.

Revenind la scena principală, revelația serii au fost cele trei soliste ale trupei Maika. Un melanj de rock și folk cântat de membrii proaspetei trupe sârbo-croate. De altfel, cei de la Maika, care s-au aflat la primul lor concert, s-au simțit atât de bine încât au repetat show-ul câteva ore mai târziu, în zona Lunatica.

Veteranul genului drum and bass LTJ Bukem a adunat toată suflarea festivalului în fața Music Guru. Petrecăreții au dansat până târziu în noapte și abia l-au lăsat pe britanic să plece. Nebunie a fost și la concertul Delta Heavy, care a umplut spațiul din fața Music Guru. Petrecerea de la scena principală a fost închisă de DJ K-Lu, un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru fanii muzicii electronice.

Cheful a continuat, însă, până în zori, la scenele mai mici și la Chill Zone, aflată lângă lacul de la Muzeul Satului, ultimii petrecăreți plecând abia după răsărit.

Au fost 72 de ore nebune, care au demonstrat că Timișoara merită să aibă un festival mare. Chiar dacă anul acesta a lipsit acel „wow factor” cu care Revolution ne-a obișnuit în primele două ediții, timișorenii au demonstrat că știu să se distreze. Un alt minus, care însă nu poate fi imputat organizatorilor, a fost cel legat de spațiu, infrastructura de la Muzeul Satului fiind clar depășită de numărul mare de spectatori. Poate, până anul viitor, autoritățile locale și județene vor reuși să înțeleagă că acesta este unul din marile obstacole în calea Timișoarei de a avea un festival ca Untold sau Electric Castle…

