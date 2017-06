Revolution Festival, ziua 1: peste 7.000 de oameni au trait revolutia muzicala la Muzeul Satului Banatean, cu Dubioza Kolektiv si Suie Paparude

Peste 7.000 de oameni de toate vârstele au călcat pragul Muzeului Satului în prima zi a Revolution Festival, susțin organizatorii. Au fost workshopuri, teatru și muzică pentru toate gusturile.

Băieții de la Dubioza Kolektiv s-au aflat pentru a patra oară în Timișoara. Deși este un festival tânăr, abia la a treia ediție, Revolution Festival se află printre cele mai bune din România, susține unul dintre fondatorii Dubioza.

„Suntem pentru a patra oară în Timișoara, dar niciodată nu am reușit să vizităm orașul cum trebuie. Tot timpul am avut puțin timp la dispoziție, venim, cântăm și cam atât. La Revolution Festival cântăm a doua oară, este în top 10 festivaluri din România, pentru noi. Este foarte frumos locul unde se ține, ne place foarte mult”, ne-a spus basistul Vedran Mujagic.

Surpriza serii a fost când MC Bean, de la Șuie Paparude și Subcarpați, a urcat pe scenă alături de Dubioza Kolektiv, demonstrând că folclorul românesc și cel bosniac se împletesc de minune. De altfel, Bean cu Șuie Paparude au cântat chiar înainte de bosniaci și, așa cum era de așteptat, au demonstrat din nou de ce de fiecare dată când vin în Timișoara au parte de un public numeros.

© Trupa Suie Paparude sustine un concert in cadrul Festivalului Revolution la Padurea Verde din Timisoara, joi 1 iunie 2017, Cornel Putan / Inquam Photos

Dacă mergeți în ultimele două zile la festivalul de la Muzeul Satului Bănățean, cu siguranță nu veți regreta! Veți avea ce face, indiferent de oră, pentru că surpriza organizatorilor de anul acesta este că festivalul se desfășoară non-stop. Sunt 72 de ore de distracție garantată.

Apropo de distracție, în zona Lunatica vă așteaptă și cei de la Auăleu Teatru, care pun în scenă piesa Circus Mundi. Veți râde cu gura până la urechi dacă ajungeți acolo la ora 21.

Pe scena principală de la Revolution, vineri, 2 iunie, vor urca, începând cu ora 20, The Different Class, GBH, Eluveitie, Macanache și The Putreds, Brigada Artistică Urbană, Icicle și Mighty Boogie.

La Extreme Music vă așteaptă, de la 18.30, Nest of Plagues, Dungaree, The Father of Serpents, Tenebres, Exploding Head Syndrome, Angerseed, Infected Rain, Consecration și Minimal Bogart.

Pe scena Electric Apex vor urca, pe rând, începând cu ora 22, Milan Zivanov B2B Dusan Nikolici, Dan Dragoș B2B Elles, Dubfire și Mahony, în timp ce pe scena Gaia Trance Zone îi veți găsi, de la ora 18, pe Gaia DJ Team, Psylev, Sarmati, Pura, Latam și ATMA.

La scena Zion Love atmosfera va fi întreținută, începând cu 18.30, de Genmaica Soundsystem.

Dacă încă nu ați cumpărat bilete de o zi sau abonamente, acestea pot fi achiziționate de la intrare. Abonamentele luate la fața locului costă 125 de lei, iar biletul pentru o zi este 65 de lei.

La Muzeul Satului puteți ajunge și cu „Autobuzul Revoluției”, de la RATT. Acesta va circula, în principiu, între orele 18 și 7. Autobuzul 46 ar trebui să circule din jumate în jumate de oră, cu plecare din stația de la Punctele Cardinale (stația lui E4 și 11) și va fi gratuit pentru cei care merg la festival (doar în acest interval). Atenție! Oprește chiar în fața muzeului.

