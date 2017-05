Alpinistul Horia Colibasanu, ultimele pregatiri inainte de ascensiunea finala – cucerirea Everestului

Horia Colibășanu a plecat în 7 aprilie, din Timișoara, să cucerească Everestul, vârful de 8.848 metri din Himalaya. A instalat deja corturile în taberele superioare 1 și 2 (7.700 de metri), practic totul este pregătit pentru ascensiunea finală. Horia se va odihni în tabăra de bază avansată, apoi, săptămâna viitoare, va porni în cucerirea vârfului. Horia urcă spre acoperișul lumii fără ajutorul șerpașilor și fără oxigen suplimentar – alpinism pur.

„Am avut un parcurs foarte bun până acum. Mă simt foarte bine, puţin obosit, dar mă voi reface în tabăra de bază avansată. Am reuşit să instalez corturile pentru taberele superioare 1 şi 2, unde mă voi opri pentru odihnă în ziua de vârf. Voi mai avea o a treia tabără superioară, la 8.300 de metri, unde voi lăsa echipamentul de care nu am nevoie pe vârf şi pe care îl voi lua la coborâre. Acela va fi şi punctul din care voi continua ascensiunea cu Ralf Dujmovits, cu care am stabilit să urcăm împreună”, a spus Horia Colibăşanu.

Până săptămâna viitoare, Horia nu va mai avea nicio urcare spre taberele superioare. El va sta în tabăra de bază avansată ca să se odihnească, să se alimenteze corespunzător, ca să fie pregătit pentru efortul urcării pe Everest.

Horia vrea să plece printre primii deoarece nu va avea şerpaşi şi nici butelii de oxigen, ceea ce înseamnă că ascensiunea lui trebuie să fie rapidă.

„Fiecare are un ritm alt său şi cel mai bine ar fi ca cei rapizi să fie primii la urcare, precum şi cei care nu avem oxigen şi ajutor de echipă pentru echipamentul pe care-l cărăm. Echipamentul este foarte puţin, sub 8 kg/persoană, dar efortul la această altitudine este foarte mare. Am încredere că voi putea pleca printre primii, având în vedere că nu sunt într-o echipă în care să depindem unii de alţii, am făcut planul de ascensiune cu Ralf, taberele superioare sunt instalate. Mi-am propus o urcare rapidă. Coborârea va fi punctul critic pentru mine, deoarece după oboseala de la urcare trebuie să fiu foarte atent la fiecare pas”, a mai spus Colibăşanu.

Horia Colibășanu are în prezent în palmares ascensiuni de succes pe șapte din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume.

Succesul lui Horia Colibășanu pe Muntele K2 (8.611m) din Pakistan, fără oxigen suplimentar și fără șerpași, în 2004, este cea mai mare performanță individuală din alpinismul românesc. Performanța lui a rămas neegalată în România. Cele mai notabile ascensiuni ale lui Colibășanu sunt pe munții Annapurna, K2 și Dhaulagiri, trei din Top 5 munți mortali din lume.

Horia a participat la 18 expediții internaționale de-a lungul carierei sale (până în 2016), făcând echipa cu parteneri din diferite țări, cum ar fi Slovacia, Rusia, Spania și Polonia.

Articole pe aceeași temă:

Alpinistul Horia Colibasanu, tot mai aproape de acoperisul lumii. A ajuns la 6.400 de metri

Horia Colibasanu primeste bani de la Primaria Timisoara sa cucereasca Everestul

Horia Colibasanu a ajuns in tabara de baza, la 5.200 metri altitudine, in drumul sau spre acoperisul lumii

Horia Colibasanu a pornit spre acoperisul lumii. Pleaca sa cucereasca Everestul, fara oxigen suplimentar