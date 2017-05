Activitati pentru toate gusturile. Launmomentdat in parc aduce arta locala in inima Timisoarei

Festivalul are loc în perioada 9 – 11 iunie, în Parcul Botanic din Timișoara.

Cei care sunt îndrăgostiți de teatru se vor putea delecta cu spectacole unul și unul puse la cale de Teatrul Auăleu, Teatrul Labirint Asylum și Blythswood Banat.

„Auăleu Teatru nu are nevoie de prea multe prezentări. Aceștia s-au făcut remarcați prin faptul că promovează un teatru privat de «garaj și curte», care se dezvoltă de mai bine de 10 ani în Timișoara. Piesele susţinute de Auăleu exprimă durere şi frică, împreună cu exaltarea sau bucuria, două înţelesuri contrarii. În cadrul festivalului, trupa va pregăti două spectacole, și anume: «Mens Sana in Corporatist Sano» și «HUOOOOO!!!»”, au transmis organizatorii.

Cei de la Teatrul Labirint Asylum propun o formă de teatru interactiv, senzorial și experimental. Spectatorul devine personaj principal, el fiind purtat printr-un traseu inițiatic și supus unor experiențe senzoriale inedite. Nu în ultimul rând, Asociația Blythswood Banat prezintă un spectacol muzical, numai bun pentru cei care iubesc basmele și poveștile. Producția se numește „Cartea cu Povești”, iar pe scenă vor urca copiii din cadrul Centrului de zi Blythswood Care.

„Anul acesta, Cinemobilul se întoarce la Launmomentdat în parc și va proiecta filme în zilele de sâmbătă și duminică, începând cu ora 21:30. Pentru a asigura confort în această zonă, cei de la Beeswings vor asigura hamace spectatorilor. Cinemobilul reprezintă o inițiativă frumoasă de promovare a filmelor europene. Misiunea proiectului este de a străbate România în lung şi-n lat pentru a aduce bucurie, optimism şi un strop de educaţie oamenilor pe care îi întâlnește, în special copiilor cu situaţii dezavantajate social.Această asociație face tot posibilul pentru a oferi șansa oamenilor din comunități defavorizate să vizioneze filme pe un ecran mare în aer liber sau în săli care permit acest lucru”, mai spun cei din echipa Launmomentdat.

Din programul festivalului nu este exclus nici dansul.

„Festivalul include un spectacol de dans susținut de Unfold Motion, sâmbătă, de la ora 19:00. Unfold Motion este un proiect de dans contemporan din Timișoara, care s-a înființat în anul 2013, de către Lavinia Urcan – coregraf și director artistic. Compania are numeroase colaborări cu artiști din diverse arii de expresie precum teatru, muzică, design și arte vizuale, fiind activ în scena culturală din Timișoara și din țară”, au declarat organizatorii.

Ca o noutate pentru festival, anul acesta, Launmomentdat în parc va avea și o zonă Tech.

„Zona Tech reprezintă o colaborare dintre Plan 0, The Hub și Well Played. Fiecare partener își va aduce aportul pentru crearea unei zone destinate inovației tehnologice. Cei de la Plan 0 ne vor arăta cum funcționează o imprimantă 3D, alături de alte minunății, precum un harmonograf și roboței dansatori. The Hub și Well Played vor instala în cadrul acestei zone, un loc de joacă pentru fanaticii de playstation, Xbox și virtual reality”, mai anunță reprezentanții festivalului.

Lista activităților nu se încheie aici. Viniloteca va organiza o mică scenă dedicată exclusiv muzicii pe vinil, în timp ce Bicicle TeMe pregătește un stand dedicat celor care iubesc mersul de două roți. Cei care sunt curioși să vadă cum le-ar sta cu tatuaje sunt așteptați la standul Ana’s Work pentru tatuaje temporare cu henna și indigo. De asemenea, celor cărora nu le este frică să se murdărească pe mâini Alimeria le-a pregătit un atelier de modelaj și olărit pentru copii și adulți.

„Azvârlirea este unul din proiectele organizate de Asociația Elite Tourism & INA, care dorește să aducă și să facă cunoscut un nou sport în România, și anume: Ultimate Frisbee. Proiectul Azvârlirea a luat naștere acum 2 ani și până acum a participat în cadrul unor turnee naționale și internaționale, iar în 2016 a organizat primul tuneu din Timișoara numit Frisbee Fest In The West. Organizația face parte din Federația Mondială de Frisbee, lucru care îî ajută foarte mult la dezvoltarea acestui sport. Activitățile derulate în cadrul festivalului launmomentdat în parc sunt auncări cu discul la țintă și jocuri demonstrative”, mai transmit organizatorii.

Universitatea de Vest din Timișoara va fi și ea prezentă la festival fiind în căutare de potențiali studenți. Astfel, curioșii vor putea să obțină toate informațiile de care au nevoie în caz că doresc să se alăture UVT.

Pentru iubitorii de cafea și de călătorii Hostel Costel pregătește o zonă lejeră.

În acest an, Launmomentdat în parc are și trei after-party-uri. Ele au loc la Undertheivy (vineri), Aethernativ și Cuib D’arte (vineri și sâmbătă). Intrarea la festival, cât și la after-party-uri este liberă. De asemenea, până începe cea de-a doua ediție a festivalului, organizatorii propun un promo party vineri, 19 mai, de la ora 19, în Aethernativ. Și aici intrarea este liberă.

Foto: launmomentdat