ACS Poli Timisoara paraseste Cupa Romaniei dupa o noua infrangere, 3 – 0, in faţa celor de la Astra

Returul semifinalei Cupei României a adus în teren pentru ACS Poli Timişoara o grămadă de fotbalişti tineri care nu prea au prins în alte meciuri prima echipă. Decizia a fost probabil luată pentru a proteja fotbaliştii mai experimentaţi în perspectiva finalei pentru singurul trofeu pentru care alb-violeţii se mai pot bate, Cupa Ligii. O decizie înţeleaptă, dacă ne gândim că scorul de 4 – 1 din turul semifinalei Cupei României era imposibil de recuperat. De marcat au marcat tot cei de la Astra Giurgiu, o echipă sigură de accederea în ultimul act al competiţiei.

Scorul este deschis târziu, în minutul 40, de Budescu, jucătorul l-a lobat lejer pe Curileac din afara careului. Era deja 1 – 0 pentru oaspeţi. Timişoara nu pare să reuşească prea mult în atac, cele cinci minute rămase din prima repriză nu aduc absolut nimic nou. Ionuţ Popa, parcă resemnat, a decis să-şi petreacă pauza pe gazonul Stadionului „Dan Păltinişanu”, gândindu-se probabil la viitoarele meciuri ale echipei sale în campionat.

Jumătatea secundă nici nu începe bine şi în minutul 50 Astra rezolvă definitiv problema câştigătoarei. Marcator a fost Buş, cu un şut bine plasat, la colţul lung, din careul timişorean. Câteva minute mai târziu Bîrnoi a fost aproape de un gol de onoare, dar şutul său a fost scos de Fabricio în corner. Ocazii de a înscrie au avut tot oaspeţii, cea mai mare a fost cea a lui Seto, pe final de meci, timiţând în transversală centrarea lui Budescu.

Iar ca meciul să se termine mai rău decât se aşteptau fanii puţini de pe stadion, Astra mai înscrie în minutul 83 încă o dată, prin Nicoară, tot un şut frumos, peste portarul Curileac.

ACS Poli: Curileac, Haruț, Soljic, Fridrich, Neagu, Ignea, Oprea, Mailat, Bîrnoi, Popovici, Drăghici.

Rezerve: Smaranda, Novak, Murariu, Pădurariu, Velcotă, Doman, Henrique.

Antrenor: Ionuţ Popa.

Astra: Iliev, Stan, Săpunaru, Fabricio, Belu, Lovin, Seto, Ioniță, Budescu, Teixeira, Buș.

Rezerve: Lung jr., Pițian, Oros, Florea, Niculae, Nicoară, Boubacar.

Antrenor: Marius Șumudică.

Marius Şumudică, antrenor Astra Giurgiu: “A fost un meci la discreţia noastră”

“Un meci care cred că a fost la discreţia noastră, e drept, având în vedere şi componenţa lotului timişorean. Înţeleg atitudinea lui Popa, că joacă din trei în trei zile, am simţit-o şi eu pe pielea mea, noi suntem echipa cu cele mai multe meciuri din acest sezon. Mi-aş dori pentru acest oraş să rămână în prima ligă, m-am plimbat astăzi prin Timişoara şi am reuşit să văd unul dintre cele mai frumoase oraşe din România. Acesta are nevoie de fotbal, de spectatori care să vină la fotbal. Îmi doresc să rămână în prima ligă. În ceea ce mă priveşte aş prefera din vară un contract în străinătate, aş fi mai liniştit”, a declarat antrenorul Astra Giurgiu.

Ionuţ Popa, antrenor ACS Poli Timişoara: “Mi-ar fi plăcut să deschidem noi scorul”

“A fost un joc pe care l-am pierdut pentru că au fost peste noi, mai buni. Mi-ar fi plăcut, pe lângă alte lucruri frumoase, să deschidem noi scorul. A venit acel prim gol, aşa, fabulos, rar am văzut aşa un lob. Mi-a plăcut Haruţ, Oprea, Mailat confirmă, dar sunt nemulţumit de unii seniori. Noi tot am vorbit despre programări, nu am putut să folosim o serie de jucători accidentaţi. Eu cred că trebuie să câştigăm meciul de marţi, asta e important, îi las acasă în deplasarea de la finala pentru Cupa Ligii pe cei mai importanţi jucători, care sunt accidentaţi, ca să pot avea în proporţie de 80 – 90 la sută lotul pe care mi-l doresc la partida cu Pandurii, care cred că este decisivă”, a declarat antrenorul ACS Poli Timișoara.