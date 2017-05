Absolventii Universitatii de Vest Timisoara au primit diplomele intr-un cadru inedit, in Parcul Rozelor

Actuala generaţie care a terminat studiile la Universitatea de Vest Timişoara a avut parte de o ceremonie deosebită. Tradiţionala Aula Magna a fost înlocuită de cadrul natural oferit de Parcul Rozelor. A fost o ceremonie deosebită, aşa cum este şi Universitatea de Vest Timișoara, a spus Marilen Pirtea, rectorul UVT.

„Este pentru prima dată pentru Universitatea de Vest când se organizează o asemenea ceremonie. Este o ceremonie aparte, a unei universităţi aparte, una a diversităţii, în care funcţionează 11 facultăţi diferite. Absolvenţii acestora aduc unitatea universităţii, exact prin această diversitate. Forţa noastră nu este dată doar de cele 11 facultăţi ci de întrepătrunderea acestora. Ne mândim cu voi”, a declarat Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest Timişoara, în debutul ceremoniei.

Unul dintre cei mai cunoscuţi absolvenţi ai institutului de învăţământ superior timişorean, rugbistul sud-african Chester Williams, a fost cel desemnat să le ofere studenţilor discursul motivaţional. Unul într-adevăr impresionant.

„O să vă spun povestea mea de viaţă şi motivul pentru care o fac. Când am fost copil trebuia să merg în fiecare zi şase kilometri până la şcoală, în fiecare zi, şi o făceam desculţ pentru că părinţii mei nu aveau bani să îmi cumpere încălţăminte. Toată copilăria am stat într-o locuinţă cu două camere, în una stăteau părinţii mei, iar în cea de a doua eu împreună cu cei patru fraţi si surori. Vremurile erau dificile, ca şi cetăţean de culoare nu aveam voie să mergem mai mulţi de doi oameni împreună pe stradă. După terminarea şcolii a trebuit să mă angajez şi nu am avut bani pentru a continua studiile. La fel, timp de şase zile, poate chiar şi şapte în fiecare săptămână, trebuia să merg din nou şase kilometri până la gară şi de aici să iau trenul, iar seara să fac acelaşi drum înapoi. Deşi am fost un băiat firav, am perseverat şi după mai multe selecţii am fost ales să fac parte din lotul regional al echipei de rugby. De ce vă spun această poveste? Pentru a vă arăta că am avut un vis, care a dus la o dorinţă în viaţă şi de aici am avut o viziune, la fel ca şi voi. Astăzi sunt mândru alumni al Universităţii de Vest Timişoara”, a subliniat Chester Williams, primul jucător de culoare din naţionala de rugby a Africii de Sud.

Şefii de promoţie ai fiecăreia dintre cele 11 facultăţi au fost premiaţi de absolvenţi ai altor generaţii, personalităţi care au reuşit în societate, nume cunoscute în domeniile în care activează.