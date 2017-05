A inceput FEST-FDR 2017: Magia spectacolelor continua

Duminică, 14 mai, FEST-FDR a dat oficial drumul unei noi ediții.

„Tema FEST-FDR din acest an este «Identitate». O temă esențială; și cred că nu doar pentru festival, ci pentru noi toți. Cine suntem? Cine reușim să fim? Și cum reușim să evoluăm, să mergem mai departe? În aceste zile, spectacolele FEST-FDR vor pune întrebări și vor încerca să ne provoace să răspundem, să ne împlinim destinul și să reușim să avem o viață cât mai bună”, a punctat în deschiderea festivalului Ada Hausvater, managerul Teatrului Național din Timișoara.

În cadrul festivalului au loc și câteva spectacole în aer liber, la care accesul este gratuit. Acestea sunt programate în cursul următoarelor zile în Piața Victoriei, respectiv în Parcul Civic. Programul detaliat al festivalului este disponibil online.

„Ne-am propus să vă vorbim, să vă provocăm, să privim împreună multiplele fețe ale identității prin spectacolele de teatru românesc care o tratează – o să vedeți – fie direct, fie cumva disimulat. Se va vorbi despre identitatea personală, despre identitatea națională, despre identitatea artistului în societatea contemporană, despre identitatea noastră, astăzi, când granița dintre real și virtual este extrem de fluidă. Este o provocare pe care am fi vrut-o într-un context mai larg; căci nu putem să vorbim despre identitatea noastră decât privind la celălalt. De aceea, credem că secțiunea FEST, cea a spectacolului european, fie el spectacol de stradă, fie spectacol în spații închise, ne va face să privim împreună cu cei de lângă noi acest concept”, a declarat Oana Borș, selecționerul festivalului.

Pentru ediția din acest an evenimentul propune și o nouă dimensiune.

„FEST-FDR2017 are, în premieră, o a treia dimensiune, care vorbește despre identitatea instituției gazdă. În acest context, în timpul celor 12 zile vor fi prezentate, în afara festivalului, dar în strânsă legătură cu tema acestuia, spectacole mai vechi sau mai noi ale Teatrului Național din Timișoara, într-o selecție care mărturisește despre sufletul acestei trupe, despre ce își propune ea și despre felul în care Naționalul construiește Timișoara – prin spectacolele sale – ca inimă a teatrului românesc și ca oraș al culturii europene”, mai transmit organizatorii.

Ziua de luni continuă cu „Frați de cruce”, un spectacol de Liviu Lucaci, o producție a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara, o poveste despre secrete care schimbă iremediabil destine, „Tracks”, în coregrafia lui Brahim Bouchelaghem, un fascinant spectacol de dans contemporan prezentat de compania franceză Zahrbat, și primul spectacol outdoor, „Arca lui Lenin”, prezentat de Teatrul Masca din București, o panoramă a totalitarismului, descrisă în imagini copleșitoare de trupa condusă de Mihai Mălaimare. Tot luni este programat primul spectacol din seria spectacolelor conexe festivalului, „Boborul” după I. L. Caragiale, în regia lui Sabin Popescu.

„Marți, 16 mai, publicul FEST-FDR2017 e invitat de la ora 19,00, în Sala Mare la «O mie de motive», după Duncan Macmillan, regia Horia Suru, un one man show Florin Piersic Jr., o producție Point București. O mie de motive este o poveste despre speranță, despre toate acele lucruri frumoase care ne fac să rezistăm, o poveste despre umanitate în cele mai sensibile resorturi ale sale și un regal actoricesc. De la ora 21,00, spectacolul „Cealaltă țară” conduce spectatorii în universului scriitoarei originare din Timișoara, laureate cu premiul Nobel pentru literatură – Herta Müller. Spectacolul realizat de Alexandru Istudor la Teatrul Național Craiova propune incursiunea în psihologia emigrării, în motivele evidente sau subtile care determină personajele să-și părăsească țara, dar și în felul în care dezrădăcinarea afectează vieți”, mai anunță organizatorii.

Tot marți, de la ora 22, în Piața Victoriei, are loc o a doua reprezentație a spectacolului „Arca lui Lenin”.

„Am pus în acest spectacol cam tot ce am crezut că este necesar: ticăloșia ascunsă abil sub masca omenească a liderilor absoluți, Lenin și Stalin, ticăloșia scârbavnică a slugilor – comisarii politici care au împânzit întreaga lume comunistă, au gâtuit orice nădejde a oamenilor și, straniu, au determinat tocmai căderea acestui regim sinistru, intelectualii care au pactizat și și-au văzut de propriile interese, lingușind cu vorbele și imaginile la care se pricepeau, făcându-se preș pentru pantofii nesimțitori ai liderilor de tot felul. Am pus și incredibila naivitate a unor muncitori și țărani care au crezut doar în munca lor și în nevoia de rezultate care îi făceau mândri, am pus momente de duioșie, de umor, am strecurat ici și colo lucruri care te fac să te înfiori”, transmite Mihai Mălaimare, creatorul acestui spectacol.

Miercuri, 17 mai, tot de la ora 22,00, Teatr Kto din Polonia prezintă spectacolul în aer liber „The Blind”, un performance în care mișcarea, expresia, muzica și lumina creează, în lipsa cuvintelor, un univers fascinant, inspirat de celebrul Eseu despre orbire, al scriitorului portughez José Saramago. Spectacolul va avea loc tot în fața Teatrului Național, în Piața Victoriei. În aceeași zi, de la ora 19, la Studio „Uțu Strugari”, Naționalul timișorean prezintă o a doua producție a sa, „Aniversarea” de Jeroen van den Berg, în regia lui Traian Șoimu.

Biletele pot fi achiziționate de la Agențiile Teatrului Național (agenția „Mărășești”, str. Mărășești nr. 2 și agenția „Sala 2”, Parcul Civic), în fiecare zi între orele 11-19 sau online.