SC Montal 2000 srl a inceput implemetarea proiectului derulat prin intermediul ADR Vest

Denumire proiect: Cresterea competitivitatii si optimizarea activitatii productive prin achizitionarea de utilaje performante

Beneficiar: SC Montal 2000 srl

Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Organism intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest

Valoarea totala a proiectului: 1.266.082,65 lei

In urma semnarii contractului de finantare, pentru dotarea cu echipamente moderne, urmeaza sa se investeasca suma de 1.266.082,65 lei, din care 894.459,73 lei reprezinta asistenta financiara nerambursabila asigurata de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si de Guvernul Romaniei prin Programul Operational Regional.

Scopul proiectului este cresterea productivitatii muncii, reducerea ratei somajului si dezvoltarea sectorului de productie la nivel regional si national.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Introducerea unor tehnologii noi si moderne, cu impact minim asupra mediului, odata cu achizitionarea utilajelor propuse in investitie, presa hidraulica computerizata si utilaj de perforare a metalului.

2. Crearea de noi locuri de munca, cu impact direct asupra ratei somajului in regiune, atat pentru femei cat si pentru barbati si persoane din categorii defavorizate.

3. Cresterea flexibilitatii necesare pentru adaptarea la cerintele unei economii de piata dinamice si a satisfacerii nevoilor tot mai moderne si diverse ale clientilor, pe piata materialelor de constructii, prin introducerea pe piata specifica a noilor profile metalice, tavane metalice lamelare si casetate si casete pentru fatade ventilate, realizate cu utilajele propuse in investitie.

Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni.

Date de contact: Beloia Anton – reprezentant legal al beneficiarului.

Telefon: 0723 327701.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

SC Montal 2000 SRL

www.inforegio.ro

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014 – 2020

