Vrsac pleaca acasa cu Cupa Timisoara, gazdele raman cu doua infrangeri

Vrsac a terminat învingătoare turneul dotat cu Cupa Timișoara, organizat în acest sfârșit de săptămână, la Sala „Constantin Jude”. Sârbii au învins Sibiul în finala mare cu un scor la diferență minimă, 66 – 65, pe reprize 9-15, 13-21, 17-15, 17-14.

În ceea ce privește echipa gazdă, BC SCM Timișoara , aceasta a fost înfrântă și în finala mică, în fața celor de la CSM Oradea, cu o diferență la fel de mică, de un punct, cu 86 – 87. Meciurile ultimei zile au fost stabilite vineri, atunci Timișoara a pierdut în fața Sibiului, cu 89 – 85, în timp ce Vrsac s-a impus în fața orădenilor, într-un meci dificil, terminat după prelungiri, cu 101 – 99. Așadar, trofeul pleacă la sârbi, Timișoara rămâne ultima.

În ciuda celor două înfrângeri, antrenorul BC SCM caută partea pozitivă a amicalelor.

„Am făcut un meci mai bun decât vineri, dar din păcate, rezultatul final e același. Cred, totuși, că în meciul de astăzi (n.r. sâmbătă) am avut mai multe lucruri bune, decât rele. Am primit un număr destul de îngrijorător de mare de puncte, 87, după ce ieri au fost aproape 90. Astăzi, adversarii au beneficiat de un procentaj deosebit la trei puncte, fără a fi în mod special aruncări deschise, dar și în aceste condiții am avut șansele noastre să câștigăm. Nivelul de pregătire fizică nu permite unor jucători să petreacă mai mult timp pe teren. Și așa, cu o asemenea rotație, am avut multe momente de baschet bun și avem speranțe pentru următoarele meciuri și pentru sezon”, a declarat antrenorul BC SCM Timișoara, Tudor Costescu.