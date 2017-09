Vrei o schimbare in Timisoara, intra in programul Upgrade my City

Programul Upgrade my City va demara în luna octombrie, cu întâlniri între cei interesați, și este împărțit în patru secțiuni: Identitate, Guvernare, Economie și Oameni. Dan Bugariu, președintele Asociației Smart City a explicat ce se dorește cu fiecare secțiune în parte. Astfel, în cadrul secțiunii Identitate, organizatorii acestui proiect doresc să afle care este „spiritul” Timișoarei și spre ce se îndreaptă această idee.

„Orașele lumii își doresc să își dezvolte capacitatea de atracție, să devină magnetice, iar conturarea spiritului orașului este susținătorul acestui vis”, a explicat Bugariu.

El a adăugat că în cadrul acestei secțiuni cel mai important lucru de realizat este spre ce se îndreaptă spiritul orașului și de ce merge în acea direcție.

În cadrul secțiunii Guvernare, organizatorii Upgrade my City se adresează celor care încă au așteptări ca administrația locală sau centrală să le rezolve toate problemele. Concret, ei își doresc să afle care sunt rolurile cetățenilor și organizațiilor private în procesul de guvernare, dar și să orienteze administrația locală spre o guvernare deschisă și conectată la nevoile actuale și în schimbare ale locuitorilor Timișoarei.

În cadrul secțiunii Economie, programul urmărește să îi învețe pe participanți cum funcționează economia Timișoarei și cum pot ei influența acest lucru, dar mai ales cum să se pregătească pentru provocările de viitor.

În cadrul ultimei secțiuni, intitulată Oameni, cei de la Upgrade my City se adresează celor care vor să schimbe în bine comunitatea în care trăiesc și care vor să îi motiveze pe cei din jurul lor.

„Programul Upgrade my City își va provoca publicul să afle care este sau care poate fi contribuția noastră ca individ sau ca grup, la bunăstarea orașului”, spune coordonatorii acestui program.

Bugariu a mai declarat că încă nu știe ce proiecte concrete se vor desprinde în acest an, însă poate da exemple de proiecte implementate după prima ediție Upgrade my City.

„Proiecte concrete nu o să vă pot spune în momentul acesta pentru această ediție. Dar vă pot spune pentru prima ediție. Nu vă pot spune despre această ediție, pentru că intenția noastră este ca în prima lună, la cele patru evenimente pe fiecare secțiune în parte avem obiectivul de a identifica partenerii și care sunt posibilele proiecte și idei. Eu pot acum să presupun care ar fi de interes. Dar hai să vă spun care au fost proiectele de anul trecut. Anul trecut am avut secțiunile sănătate, educație, antreprenoriat și urbanism. Haideți să le luăm pe rând. În cadrul secțiunii de sănătate am avut proiectul Talk the Walk în care am propus întâlniri lunare în care 20-25 de participanți se întâlnesc într-o anumită locație din oraș și 2-3 ore discută despre locuri din oraș, oameni din oraș, proiecte din oraș și ei au posibilitatea de a se cunoaște și de a se implica în aceste proiecte. În acest moment, acest proiect a fost preluat de către Fundația Comunitară și este dus mai departe cu susținerea lor”, a spus Bugariu.

El a dat exemple alte două proiecte implementate, unul dintre ele câștigând chiar și un premiu pentru cel mai de impact proiect pentru comunitate.

„Vă mai dau două exemple. Un al doilea exemplu este platforma voluntariat.ro care a fost finalizată în primăvară și va fi lansată acum în toamnă. Acolo expunem proiectele, organizațiile și avem acces la resursa de voluntari din zonă. Un alt proiect, derulat împreună cu Ordinul Arhitecților, Primăria Timișoara (…) este un proiect platformă care își propune două lucruri: un caiet de prezentare a ceea ce înseamnă locuirea de calitate, cu câteva componente care influențează această locuire și o platformă care să măsoare în diferite zone din oraș calitatea de locuire. Trafic, calitatea aerului, zgomot, acces la componente de interes. Din nou, acest proiect a primit finanțare din partea Ordinului Arhitecților și a câștigat premiul de cel mai de impact proiect pentru comunitate”, a concluzionat Bugariu.

Cei interesați de programul celor șapte luni de Upgrade my City pot afla informații suplimentare aici.