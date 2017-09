Universitatea de Vest Timisoara candideaza pentru un premiu in cadrul Scopus Awards

Universitatea de Vest Timişoara a fost nominalizată, alături de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca și Academia Română, la Elsevier Scopus Award for Excellence in International Collaboration, fiind al doilea an în care instituția este onorată cu o asemenea nominalizare. Premiul se va acorda pentru merite deosebite în cercetare, după cum reiese din analizele bibliometrice moderne. Desemnarea câștigătorului este realizată în baza instrumentului SciVal Competencies, analizând informațiile indexate de Scopus, bază de date de citate și abstracte renumită în întreaga lume. Premiile Scopus România „contribuie la recunoașterea pe plan internațional a efortului și energiei investite de cercetătorii și angajații din instituțiile științifice din România în dezvoltarea societății locale și a comunității științifice globale”, după cum spun organizatorii.

„Nominalizarea, alături de alte două instituții academice puternice, precum Universitatea Babeş-Bolyai și Academia Română, ne onorează și reprezintă recunoașterea unor eforturi care nu sunt întotdeauna vizibile publicului larg. Este munca a numeroși cercetători, care prin astfel de evenimente devine cunoscută dincolo de granițele lumii academice. Sprijinim în continuare activitatea de cercetare, fiind convinși că avem o resursă umană de valoare, competitivă la nivel național și internațional”, a declarat rectorul UVT, Marilen Pirtea.

Gala Scopus Awards România 2017 va avea loc la Iaşi, în data de 26 octombrie.