Unda verde in Timisoara, abia din primavara anului viitor, asigura Robu

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, încearcă să asigure șoferii nemulțumiți de multitudinea de semafoare că, de fapt, dacă s-ar asigura unda verde în oraș, timpii de deplasare s-ar mări. Așa că specialiștii în managementul traficului din centrul de comandă au decis să îi țină pe șoferi la fiecare semafor, dar să asigure un „optim monocriterial”.

„Mai este nevoie de intervenții pentru parametrizarea lui. Dacă este să dau o explicație oarecum științifică la ceea ce se întâmplă, aceasta ar fi următoarea: specialiștii care s-au ocupat de stabilirea parametrilor de funcționare pentru sistem au mers pe principiul asigurării unui optim monocriterial. Mai precis, ei au avut în vedere doar ca, în condițiile actuale din oraș, cu șantiere, cu tot ce avem, per ansamblu, timpii necesari pentru deplasare de la un punct la altul să fie minimi. Or, nu numai timpul contează. Pentru un conducător auto contează și confortul lui. Este preferabil să aibă nevoie de un timp ușor mai mare, nu mult mai mare, dar să aibă, de exemplu, undă verde. Nu tot să oprească la fiecare sută de metri la semafor, chiar dacă stă puțin de fiecare dată, tot să scoată și să bage mașina în viteză, să accelereze, să frâneze, pentru că se produc și solicitări ale mașinii cu astfel de operații, se produc noxe în plus la accelerare, se produce zgomot și iată o sumă de alte criterii decât cel legat de timp. De aceea trebuie o abordare de optim multicriterial”, a declarat Robu.

El a precizat că nici măcar primarul nu le poate ordona să schimbe acest criteriu, chiar dacă și el este nemulțumit de actuala stare a lucrurilor. Abia din primăvara anului viitor, Robu va putea dispune să se asigure unda verde în oraș.

„Asta se va întâmpla din primăvara anului viitor. Vom vedea că vom avea în mult mai multe locuri undă verde. Să fiu corect înțeles, nu avem acum nu pentru că sistemul nu poate. Sistemul poate să asigure tot ce ne dorim, numai că specialiștii refuză să facă undă verde, mergând pe ideea că numai timpul este important. Optimul de timp nu este dat de unda verde, dar optimul multicriterial sub toate aspectele pe care le-am menționat este asigurat de unda verde”, a mai spus Robu.

El a precizat că semafoarele instalate în sensurile giratorii din Mărăști și cimitirul din Calea Șagului nu au fost pornite din cauza șantierelor din oraș, chiar dacă sistemul a fost instalat înainte de începerea lucrărilor la cele două pasaje din oraș.