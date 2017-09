TyreChallenge: O idee banateana cucereste Europa

© Foto: Delticom OE

ADVERTORIAL. Ideea s-a nascut anul trecut la Timisoara si totodata de aici a pornit un campionat national viteza de schimbarea rotii de rezerva. Sambata, 23 septembrie 2017, va avea loc de la ora 15 in parcarea de la Iulius Mall cea de a 2 a editie. Castigatorul national de anul trecut a fost Jozsef Kribus din Oradea, in acest an pe concurenti ii asteapta noi premii si perspectiva unei participari internationale din domeniu. Deci un plus de „challenge”. Nu in ultimul rand faza premergatoare acestui concurs poate motiva pe fiecare dintre noi de a exersa montarea rapida si in siguranta a rotii de rezerva, aspect deloc de neglijat in trafic.