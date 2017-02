Trei puncte de aur inainte de play-out. ACS Poli Timisoara – CSM Poli Iasi: 2 – 1

Cele două formaţii au jucat un meci decent pentru Liga 1, în faţa unor tribune atât de goale ale Stadionului „Dan Păltinişanu” încât puteau concura cu cele de la Cluj din meciul cu ASA Târgu Mureş. Jucarea unui meci oficial în luna februarie pe un stadion util în anii ’60, dar nu şi de perioada actuală, se dovedeşte un dezastru de popularitate. Chiar şi în aceste condiţii, fotbaliştii de pe teren au arătat un spectacol cât de cât bun, dar sigur peste ce s-a prestat până acum pe ovalul timişorean. În plus, au fost chiar şi trei goluri!

Scorul a fost deschis de timişoreni după o jumătate de oră de joc fotbalistic total lipsit de orice valoare. Reuşita care i-a aparţinut lui Pedro Henrique a fost superbă! Iniţial, brazilianul a pierdut balonul la marginea careului advers, mingea a ajuns la Bărbuţ, iar pasa sa genială, printre apărătorii adverşi, a ajuns din nou la Pedro. Acesta a driblat jumătate din apărarea ieşeană, inclusiv portarul, şi a înscris din unghi. Scorul nu se va mai schimba până la pauză.

Egalarea a venit la scurt timp de la reluarea jocului, Cristea e faultat în careul timişorean de Straton. Arbitrul arată punctul cu var, acelaşi Cristea şi scorul devine 1 – 1. Atacantul trecut şi pe la Timişoara a fost de departe cel mai bun jucător al Iaşiului.

Bucuria celor câţiva spectatori de pe stadion a fost maximă în minutul 55, când ACS Poli a reuşit al treilea gol al partidei. Soljic şi-a adus echipa în avantaj, în minutul 55, prima sa reuşită în culorile alb-violete. Golul a fost unul frumos, croatul a înscris din unghi din partea stângă, de la marginea careului mic.

Temător, Ionuţ Popa a scos din teren singurul atacant adevărat, Pedro Henrique, şi l-a trimis pe gazon pe Bocşan, trimiţând „autobaza” în jumătatea proprie. Surprinzător, Iaşiul nu a reuşit să fie mai periculos, iar istoria meciului s-a scris în minutul 76, când Santos, de la CSM Iași, a primit al doilea galben, fiind dat afară de pe teren, chiar dacă fusese introdus în teren în repriza a doua. Importante, chiar decisive par să fie cele trei puncte pe care ACS Poli le va adăuga celor pe care le avea în clasamentul Ligii 1.

Eugen Neagoe, antrenor CSM Poli Iaşi: „Timişoara a fost o echipă pragmatică, a ştiut ce a vrut şi a câştigat”

„Am pierdut acest joc, n-am jucat ce ne-am dorit, nu caut şi nu vreau să găsesc nicio scuză. Timişoara a fost o echipă pragmatică, a ştiut ce a vrut şi a câştigat. Când ratezi ocazii ca cele pe care le-am avut atunci pierzi. Din păcate, noi plecăm de aici aşa cum am venit. Sunt nemulţumit de mine că am pierdut, nu de jucători, niciodată nu am dat vina pe alţii”.

Ionuţ Popa, antrenor ACS Poli Timişoara: „Întotdeauna când câştigi un meci cinci minute eşti fericit, după care iar te gândeşti cât eşti de necăjit”.

„Am câştigat pe un teren greu. N-am făcut un meci extraordinar, dar am jucat la rezultat. Atât timp cât am reuşit un rezultat, nu mai contează cum l-am reuşit. Am avut şi un arbitraj bun. Amărăciunea noastră rămâne permanentă, dacă Federaţia nu ne dă punctele înapoi măcar să primim un răspuns de la TAS. Singura noastră variantă este barajul, dar şi aşa e greu de atins. Vom vedea ce putem face în următoarele etape şi în play-out. Mai ales numeric sunt îngrijorat de lot, în perspectiva următoarelor meciuri, avem doar 14 seniori, plus juniori, şi aceştia mai dau dovadă şi de ifose. Să ţii numai un an de zile un regulament e greşit, să pui o echipă retrogradată să joace, să o penalizezi, ce să mai zici… Întotdeauna când câştigi un meci cinci minute eşti fericit, după care iar te gândeşti cât eşti de necăjit, că eşti penalizat”.