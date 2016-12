Traditiile si obiceiurile banatenilor de Anul Nou

În judeţele din Banat încă se păstrează o mulţime de datini legate de sărbătorea de Anul Nou.

În unele localităţi din Banatul Montan, judeţul Caraş-Severin, sătenii folosesc calendarul din foi de ceapă pentru a prezice dacă noul an va fi ploios sau secetos. În noaptea de ajun de An Nou se taie din ceapă doisprezece foi, care sunt botezate cu numele lunilor din an. Foile se aşează pe pervazul unei ferestre şi se pune sare în cantităţi egale în fiecare coajă. După miezul nopţii, sătenii încep să aprecieze lunile ploioase după cantitatea de apă care se strânge în fiecare foaie de ceapă, transmite Mediafax.

Bănăţenii nu mănâncă la masa de Revelion găină, pentru că se spune că nu le va merge bine. Preferă cocoşul, curcanul sau raţa, ca să aibă noroc în noul an, piftia, pentru ca fetele să aibă tenul curat, peştele, care semnifică prosperitatea, şi gogoşile, semn al hărniciei.

De asemenea, bărbaţii din satele bănăţene beau în noaptea de Anul Nou câte un pahar cu ţuică din prune fiartă, îndulcită cu zahăr ars şi în care se pun sâmburi de nuci, ca să fie sănătoşi.

Potrivit tradiţiei, fetele din Banat se piaptănă şi se uită într-o oglindă care are câte o lumânare în fiecare din cele patru colţuri şi sunt convinse că astfel îşi vor vedea ursitul.