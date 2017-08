Titlul episodului ce incheie seria 7 din Game of Thrones. Teoriile fanilor

Titlul episodului ce încheie seria 7 a serialului este The Dragon and the Wolf (Dragonul și lupul), au anunțat reprezentanții HBO. Spre bucuria fanilor, acesta va avea durata de 79 de minute și 43 de secunde.

Titlul a inspirat o serie de teorii în mediul online, legate de evoluția personajelor și a acțiunii din Westeros. Una dintre acestea susține că titlul este o metaforă pentru legătura lui Rhaegar Targaryen cu Lyanna Stark și că ar putea fi dezvăluite noi detalii legate de nașterea lui Jon Snow. O altă interpretare a titlului ar fi aceea că Jon Snow și Daenerys Targaryen ar putea o relație romantică. O altă teorie susține că titlul se referă de fapt la o confruntare între unul din dragonii lui Daenerys și un lup al familiei Stark, potrivit telegraph.co.uk.

Ultimul episod al sezonului șapte din serialul Game of Thrones va fi difuzat duminică în America de Nord și luni, 29 august, în Europa. Mai mulți hackeri au amenințat că episodul va ajunge pe internet înainte de data anunțată.

Sezonul final al serialului va fi cel de-al optulea. Acesta va avea șase episoade și va putea fi urmărit în vara anului 2018.

Video: Youtube/HBO