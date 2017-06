Timisul – lider in topul rujeolei. Crestere cu aproape 100 de noi cazuri confirmate de la o saptamana la alta

Și în această săptămână Timișul ocupă primul loc în topul național al rujeolei, cu 1.167 de cazuri confirmate, urmat de Caraș-Severin, cu 1.095 de cazuri. Aradul este pe locul trei, cu 964 de cazuri. Pe ultimele locuri se situează Botoșani, Vrancea și Maramureș – cu câte două cazuri. Raportul a fost realizat de la începutul epidemiei până în data de 16 iunie.

Față de situația oficială prezentată în data de 9 iunie, numărul cazurilor de ruejolă confirmate în Timiș a crescut cu aproape o sută – de la 1.072 de cazuri în 9 iunie, la 1.167 în 16 iunie.

„Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până la data de 16.06.2017 este 7233, din care 30 de decese (8 in jud. Timis, 5 in jud. Arad, 6 in jud. Dolj, 4 in jud. Caraș Severin, 1 în jud. Bihor, 1 in jud. Călărași, 1 in jud. Satu Mare, 1 in jud. Vaslui, 1 in jud. Galati, 1 in jud. Mureș si 1 în București); un al 31-lea deces posibil datorat rujeolei se află în curs de confirmare/infirmare (jud. Cluj)”, transmite CNSCBT.

Articole pe aceeași temă:

A crescut numarul cazurilor de rujeola in Timis. Aproape 30 de pacienti internati, din care trei adulti