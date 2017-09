Timisoara devine capitala tehnologiei cu ocazia TechFest

Născut la Cluj, Techfest a ajuns „acasă” la cea de a doua ediţie, iar din acest an se desfășoară şi la Timişoara. Între 9 şi 15 octombrie vor fi conferințe, expoziții, forumuri, competiții și ateliere dedicate celor pasionați de tehnologie și de inovare. Ediția 2017 aduce evenimente ale comunității tech, workshopuri, forumuri destinate managerilor din industrie, sesiuni de startup pitching, evenimente de gaming, competiții de tip hackathon, conferințe pe teme dedicate tehnologiei, gale regionale ale premiilor industriei și expoziții tehnologice pentru publicul larg.

„Am vrut să facem un hackatron şi s-a ajuns la un festival, Technology Days. Este un eveniment dedicat tuturor, nu doar în mod special IT-ştilor. Omul de rând este invitat la Techfest mai ales pentru Expotech, o expoziţie care va prezenta tot ce înseamnă modern în tehnologia actuală. Vor fi expuse soluţii de implementare a casei inteligente, jucării inteligente sau tot felul de roboţi. De asemenea, vom avea un gaming night, în cadru căruia o noapte întreagă se va desfăşura un concurs de jocuri electronice”, ne-a declarat Cristian Dascălu, organizator al evenimentului.

Techfest debutează pe 9 octombrie cu ITO Forum, care va reuni clienţi şi furnizori din domeniul outsourcing, alături de reprezentanţi ai mediului universitar. Marţi, 10 octombrie are loc Innovation IT Workshop, o serie de ateliere destinate profesioniştilor din domenii conexe creativităţii şi tehnologiei. Evenimentul continuă pe 11 şi 12 octombrie, cu mai multe prezentări susţinute de specialişti, sub egida Digital & Tech Talks. Vor fi reprezentanţi ai unor organizaţii cu succes în domeniul IT. Sfârşitul de săptămână este dedicat mai mult distracţiei. În noaptea de vineri spre sâmbătă este programat Gaming Night-ul, la Black Box de la Iulius Mall, iar în cea dintre sâmbătă şi duminică un Mega Hack, unde echipe de pasionaţi vor putea rezolva situaţii reale, primite de la companiile partenere.

Tot la Iulius Mall, între 13 şi 15 octombrie are loc ExpoTech, un eveniment expoziţional din cele mai diverse domenii ale tehnologiei, de la electrocasnice inovative şi imprimante 3D la oglinzi inteligente.

Prima ediţie a TechFest a avut loc la Cluj şi a atras peste 3.200 de participanţi.