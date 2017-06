Timisoara a ratat ocazia de a avea o scoala profesionala realizata integral dupa modelul dual german

Campusul Liceului Leonida ar fi putut găzdui un super-campus pentru învățământul profesional. Firmele germane care au oferit un viitor pentru învățământul profesional românesc prin aducerea în țară a sistemului dual, în care copiii merg la liceu și învață atât noțiuni teoretice, caracteristice unei școli normale, dar și meserie prin parteneriate cu fabricile de specialitate, au avut intenția de a realiza o nouă școală, unde să fie reunite mai multe secții și meserii. Spațiul vizat, unul extrem de disputat în ultima perioadă, fiind monedă de schimb în tripleta Universitatea de Vest – Primărie – Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în telenovela parcării supraterane din centrul Timișoarei, este campusul școlar existent în zona Gării de Nord. Fostul Liceu CFR, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, a fost una dintre propunerile de spațiu lansată împreună cu firmele germane pentru realizarea unei școli complexe, în sistem dual, așa cum există în Germania. Aici ar fi fost pregătiți copiii absolvenți de școală generală pentru a învăța o meserie. Tinerii aveau aici un internat, nu mai erau nevoiți să facă naveta, probabil ar fi putut primi și o masă caldă.

Propunerea nu a fost realizată, firmele au continuat sistemul de colaborare cu liceele tehnice timișorene, iar succesul programului a depășit chiar și așteptările inițiale ale inițiatorilor.

„Noi am avut ca propunere să facem la Liceul Leonida o școală cu mai multe secții. Se dorea realizarea acolo a unui campus, cu internat, cu școli. Locația e excelentă este locul unde vin autobuzele din județ, gara, acest tip de învățământ se adresează chiar unor asemenea copii. Noi am dorit și am propus această locație, dar nu s-a realizat, Primăria nu a fost de acord”, a declarat Aura Danielescu, inspector general școlar de Timiș.

La Timișoara a avut loc luni un seminar organizat de Consulatul Germaniei la Timișoara și de către Clubul Economic German Banat pe tema învățământului dual.

Succes peste așteptări

Atunci când firmele germane au adus la Timișoara sistemul de învățământ profesional în sistem dual, care funcționează de ani buni în țara lor de origine, nimeni nu se aștepta ca succesul să fie atât de mare. Nemții preferă să învețe o meserie care le asigură și o slujbă decât să devină „teoreticieni” cu diplome inutile. Confruntați de lipsa de personal în general, respectiv cu cea de personal calificat în special, investitorii membri ai Clubului Economic German Banat au decis să aducă sistemul german în România. Modelul avusese deja un prim succes la Brașov, unde școala duală a devenit un adevărat fenomen, locurile la aceste școli profesionale fiind vizate de numeroși copii.

„În 2014 am avut prima promoție de elevi la școala duală, iar firmele partenere au fost mai mult decât mulțumite. S-a văzut de la an la an cât de bun a fost modelul aplicat. Deocamdată este la stadiu de proiect, în continuă dezvoltare. La început nu ne așteptam să aibă un asemenea succes, a depășit cu mult propunerile generale. Numărul de firme interesate crește continuu, chiar zilele trecute au avut și o firmă cu acționariat francez care dorește să intre în sistem”; a declarat Peter Hochmuth, președintele clubului.

Deși inițial proiectul învățământului dual a fost privit cu circumspecție, sistemul a fost mai greu înțeles, dar ulterior profesorii au înțeles că nu e ceva rău. „Noi nu ne propunem să venim aici să distrugem ceva, să luăm locurile de muncă ale cuiva”, spunea consulul Germaniei la Timișoara, Rolf Maruhn. Iar ideea sa a fost întărită și de Ariana Bucur, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, prezentă la Timișoara.

„Profesorii nu sunt dați afară din învățământ, nu sunt concediați. Ei rămân angajați în sistem, învățământul dual este ceva complementar, nu presupune noi cadre didactice. Elevii fac cursuri ca și până acum, învață aceleași noțiuni teoretice, aceeași curriculă. Din punct de vedere legislativ cred că am rezolvat problema învățământului dual, acum trebuie întocmite curriculele, trebuie stabilite standardele profesionale și semnate acorduri cu partenerii din mediul economic”, a declarat Ariana Bucur.

Uitat de ani buni, sistemul de învățământ profesional este din nou tot mai mult în prim plan în Timiș. Colaborarea dintre firmele care își pregătesc viitorii meseriași și liceele implicate și care au semnat acorduri cu mediul economic decurge excelent, acum se dorește și oferirea unei mese calde pentru viitorii lăcătuși sau electricieni.

„În acest an, avem 26 de clase cu 591 de elevi pe învățământ profesional în județul Timiș. Învățământul profesional dual vine cu câteva facilități în plus. Dacă am accepta că nu toți copiii sunt de învățământ teoretic, nu ar trebui să fim reticenți. În anul școlar următor, vor fi patru clase profesionale duale în județul Timiș. La noi, elevii au cazare gratuită în internat, dar este o problemă în sensul că nu este asigurată și masa gratuit acelui copil care vine de la sat. Pentru mulți copii asta ar fi principalul argument, pentru unii este probabil unica masă adevărată din acea zi”, a mai declarat Aura Danielescu.