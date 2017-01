Studentii timisoreni s-au saturat de toceala si doresc mai multe stagii practice

MindsHub, o echipă formată din 16 studenți timișoreni care își doresc „să schimbe în bine fața educației”, cărora li s-au alăturat 7 organizații studențești din Timișoara a realizat o nouă ediţie a proiectului EduCrăciun, campania prin care studenții au avut oportunitatea de a-și face auzite dorințele în fața unui virtual Moș EduCrăciun. Campania s-a încheiat cu succes zilele trecute, organizatorii au dorit să aducă o schimbare pozitivă în educație, antrenându-i pe studenți într-o acțiune care să găsească soluții la problemele din sistemul educațional, identificate în ediția anterioară a campaniei EduCrăciun. În perioada 13-15 decembrie, studenții au avut șansa de a scrie propria scrisoare Moșului, urmând ca ulterior aceste propuneri să fie soluționate prin realizarea unor focus group-uri de către studenții voluntari. Campania a fost realizată în mod exclusiv de către și pentru studenți, fără avea vreo afiliere cu mediul academic.

Peste 480 de scrisori din partea studenților din cele mai importante centre universitare timișorene au răspuns provocării de a-i scrie moşului virtual din domeniul dorinţelor educaţionale. Cei mai harnici dintre studenți au fost cei de la Universitatea de Vest Timișoara și Politehnica Timișoara, unde, în cele 3 zile, ajutoarele Moșului au adunat trei sferturi din numărul total de scrisori.

Iar rezultatele arată că la capitolul dorințe, 45% dintre studenții participanți în campanie au exprimat nevoia de locuri de practică, orientate spre partea aplicativă a ceea ce ei studiază, 30% au menționat nevoia unei infrastructuri moderne în cadrul facultăților și o curriculă adaptată cerințelor pieței muncii. Exprimată în proporție de 25%, relația profesor-student a fost, de asemenea, una dintre soluțiile apreciate de studenți pentru progresul în carieră. Alte mențiuni au făcut referire la accesul la informații de actualitate și mentorat (40%), accesul la oportunitățile din piață (18%), burse și bugete pentru materiale didactice (14%).

„Din dorința de a face auzită vocea studenților, am reușit să organizăm și în acest an campania EduCrăciun. Știind deja problemele din sistemul educațional pe care studenții le-au identificat în anul anterior, de această dată ne-am propus să identificăm și modul în care am putea să intervenim pentru soluționarea problemelor. Eu personal mă declar surprins de deschiderea cu care studenții i-au scris și de această dată lui Moș EduCrăciun.”, a declarat Andrei Mimiş, organizatorul campaniei.

După cum s-a văzut în cadrul studiului, cele mai multe doleanţe s-au îndreptat spre ideea unor stagii practice. Studenţii îşi doresc tot mai mult să afle cum se lucrează „pe bune”, nu cum se scrie în manuale.

„Ce ai zice dacă manualele a căror pagini par să nu mai aibă sfârșit să le transformi în ore de dezbateri, în ore în care utilitatea practică a teoriei să ne fie confirmată în ore la care specialiștii să-și exprime propria părere și să ne dezvăluie adevărata față a meseriei?”, scria Claudia-Andreea Varga, o studentă timișoreană, în scrisoarea către Moşul educaţiei.

În urma acestei campanii, sutele de dorințe exprimate de studenți au fost expuse într-o scrisoare deschisă către Moș EduCrăciun. Cele mai populare scrisori au fost recompensate cu premii.

Minds Hub este primul spatiu de tip co-working destinat educatiei colaborative din Romania.