Studentii la IT din cadrul Universitatii de Vest Timisoara isi vor putea selecta online locul unde isi fac practica

Mai mulți antreprenori din sectorul IT au creat o platformă online, unde studenții de la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul UVT vor putea să selecteze locul unde își fac practica de specialitate. Aceasta va fi disponibilă la adresa dreaminternship.ro. Platforma le facilitează studenților selecția în funcție de interesele lor profesionale, de eventuala experiență pe care o au, de experiența pe care vor să o dobândească pe parcursul studiilor.

„Nepotrivirea dintre interesele studenților și activitatea companiilor înseamnă de multe ori pierderea interesului tinerilor pentru domeniul IT. Sau nu le plac activitățile practice în care sunt implicați pentru că nu au ajuns într-o companie care să corespundă cu ceea ce le-ar plăcea lor să facă. Pornind de la această realitate, am construit o platformă în care cele două părți se fac cunoscute una celeilalte, studenții având posibilitatea să aleagă acele companii care au programe și proiecte pe placul lor. Credem că în acest fel mai mulți studenți vor rămâne să profeseze în domeniu, iar implicarea lor în stagiile de practică va fi mai mare și cu rezultate mai bune”, a declarat Valentin Mureșan, antreprenor, co-fondator al comunității Banat IT.

Accesarea ofertelor lansate pe platformă se realizează în carul unui proces în patru etape. În prima studenții și companiile se înscriu pe platformă, iar pe 23 noiembrie 2017 are loc un eveniment în care firmele IT se prezintă în fața tinerilor la Universitatea de Vest. Ulterior, aceștia aleg unde vor să facă practică, iar în ultima etapă se desfășoară concret stagiile de practică pentru semestrul doi al anului universitar de studiu.

„Platforma a fost gândită din două perspective: companiile să își prezinte cât mai atractiv activitatea și tehnologia, să anunțe câte locuri au disponibile pentru practică, iar studenții să își construiască un profil al intereselor, experienței minime și să își exprime interesul față de companii în funcție de planurile lor de carieră. Dreaminternship.ro pune în același loc nevoia cu oferta și generează în final soluții”, a precizat și Alexandru Ghiura, antreprenor IT.

Întreaga procedură și ceea ce reprezintă noua platformă se poate afla și prin intermediul unui filmuleța