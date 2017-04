Sonatic urca pe scena. Concert rock la inceputul lunii mai

Concertul este programat pentru 4 mai, de la ora 22, în Daos.

„După un an 2016, în care am lansat cel de-al doilea album și am aniversat 10 ani de la primul concert Sonatic, 2017 este un an în care încercăm să ne detașăm de scena live, și să ne concentrăm pe dezvoltarea de noi idei muzicale”, au transmis membrii trupei.

Sonatic înseamnă: Bogdan Racz (voce, chitara acustica), Mihai Berdeiu (chitara electrica), Radu Racz (chitara bas) și Sorin Ghinita (tobe).

Intrarea la concert este liberă.

Sursa foto: Facebook/sonaticband