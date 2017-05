Senatorul de Timis care a lipsit de la votul pentru Legea Gratierii: A fost o strategie asumata de PNL

Amendamentele propuse miercuri de Șerban Nicolae, Traian Băsescu și Liviu Brăiloiu au trecut cu 5-3. Au votat „pentru” cei din PSD și ALDE, iar „împotrivă” câte un senator de la PNL, de la USR și de la UDMR. Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc, ambele de la PNL, au lipsit însă de la vot, iar dacă ar fi fost prezente scorul ar fi fost 5-5.

Joi, senatorii au revenit asupra Legii Grațierii și au respins amendamentele privind grațierea abuzului în serviciu și a conflictului de interese.

„Pericolul din Comisia Juridică pe tema grațierii nu a trecut, este o procedură în curs. A fost o strategie asumată de mine și de colegii mei. Rezultatul a fost bun astăzi (n.r. joi), dar oricând, în orice secundă, în Comisia Juridică se poate repune la vot orice amendament pe care PSD îl dorește. În baza unei solicitări se poate relua votul pe un amendament sau altul. Strategia a fost gândită în cascadă de colegii juriști. Am reușit să respingem joi amendamentele. Faptul că am ieșit din sală într-un anumit moment nu are relevanță, pentru că votul ar fi fost în favoarea PSD. Este o discuție care ține de cum se creează presiune pe PSD, cum putem ajunge la respingerea unui amendament sau nu”, a explicat Gorghiu la Timișoara.

Senatorul PNL de Timiș susține că strategiile se știu de către cine trebuie știute și că indiferent ce se va întâmpla, contează efectul.

„Dacă vom reuși să blocăm această lege a grațierii, indiferent că este Gorghiu în sală, că este Câțu în sală sau nu suntem în sală sau orice strategie ar decide grupul de juriști de la Senat, nu mi se pare relevant. Din păcate, PNL + USR înseamnă 4 parlamentari în comisie, PSD + ALDE + UDMR înseamnă 7. Cred că proiectul va ajunge în plenul Camerei Deputaților, care este for decizional, până la vacanța parlamentară. Obiectivul PSD este să treacă această lege până în luna iunie. Eu cred că se vor grăbi, îl vor găsi vinovat pe Șerban Nicolae… La Cameră este însă aproape imposibil să mai găsească pe cineva țap ispășitor, pentru că Liviu Dragnea este șeful Camerei”, a conchis senatorul liberal.

Comisia Juridică urmează să se întrunească luni, la ora 10.30, pentru a da un vot final pe raportul cu amendamentele Legii Grațierii. Proiectul ar putea intra în votul final al plenului Senatului luni după-amiază.

