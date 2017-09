Sedinte gratuite de terapie prin apa, la Timisoara, pentru 100 de copii cu dizabilitati

Proiectul ”Hidroterapia luminează vieți” al Asociației Școala mamei Junior a fost început în acest an și se adresează celor peste 2.000 de copii cu dizabilități din județul Timiș, copii nevăzători, cu sindrom Down, autism, tetrapareză, parapareză etc.

„Misiunea proiectului este de a facilita accesul gratuit al acestora la terapia în apă, una dintre cele mai consacrate şi eficiente terapii în tratarea bolilor ce ţin de întârzierile de dezvoltare”, transmit reprezentanții asociației.

De altfel, Asociația Școala mamei Junior a început să ofere gratuit ședințe de hidroterapie copiilor cu dizabilități din județul Timiș în 2006. Numărul beneficiarilor de terapie în apă prin intermediul Asociației Școala mamei Junior a ajuns în prezent la aproximativ 400 de participanți cu vârste cuprinse între șase saptămâni și 18 ani, dintre care 250 sunt prezenți în mod frecvent. Ședințele au loc în două locații cu piscină, sub îndrumarea unui echipe formate din: un medic, trei fiziokinetoterapeuți, un instructor, un asistent social psiholog și cu ajutorul a peste 15 voluntari care participă la proiect în mod constant.

Valoarea totală a proiectului „Hidroterapia luminează vieți” este de 124.250 lei, din care o parte a fost acoperită de o societate comercială.

În cadrul proiectului au fost selectați 100 de copii, care au beneficiat de terapie prin apă timp de șase luni.

”Numărul copiilor care au nevoie de ședințe de hidroterapie și care ne-au solicitat ajutorul a fost și este în creștere de la an la an. Dincolo de satisfacția profesională că terapia în apă dă rezultate, cererea tot mai mare de a primi copii noi la hidroterapie ne pune în situația de a găsi mereu tot mai mulți sponsori sau oameni care să înțeleagă nevoia acestor copii și să le susțină aceste terapii”, a spus Ioana Vârtosu, președinte fondator al Asociației Școala mamei Junior.

Rezultatele? Încurajatoare. 17 dintre cei 63 de copii cu vârste între 0-7 ani cu dizabilități locomotorii care participă la ședințele de terapie au deprins mersul independent.