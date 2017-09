Seara de filme studentesti, cu Dj K-Lu, la Timisoara

Miercuri, 6 septembrie, de la ora 20.30, timișorenii sunt așteptați la Căpițe pentru o seară specială în cadrul Festivalului Filmului Central European. Studenții UNATC au pregătit o mulțime de scurtmetraje realizate chiar de ei.

Vor rula peliculele: Asfințit/ Nightfall (r. Mirona Radu), Bernard sau limitele construcției/ Bernard of the limits of construction (r. Cristian Drăgan), Cat’s Pub (r. Șerban Racovițeanu), Lacul/ The Lake (r. Ana Dascălu), Omul de pe Lună/ Man on the Moon (r. Mihnea Aliciu), Pipa, sexul și omleta/ Sex, pipe and omlette (r. Ana-Maria Comănescu), Realscope (r. Enxhi Rista), Skateboarding Is Not A Crime (r. Cristian Radu), Spălătoria/ The cleaning (r. Adina Diana Savin), Studiu despre anxietate/ Anxiety study (r. Isabella Szanto), Tăcerea/ Silence (r. Artur Boruzs), The Match (r. Mihai Pîrcălabu), Toate numele care încep cu C/ All the Names that Start with C (r. Isabela Von Țenț), Vaca nu tușește/ The Cow Doesn’t Cough (r. Mihai Pavel).

DJ K-Lu, unul din veteranii scenei electronice din Timișoara, va întreține atmosfera cu ritmuri de funk, nujazz, afrobeat, hip-hop, bossa nova, brokenbeat sau breaks.

Intrarea la eveniment este liberă.

Festivalul Filmului Central European Timișoara propune, timp de o săptămână, producții recente din 16 țări, premiate la nivel național și internațional, expoziții, dezbateri, concerte, ateliere de film, spații de proiecție diverse (Cinema Timiș, Piața Libertății, Iulius Mall, Sinagoga din Cetate, Piața Dacia, Sala 2 a Teatrului Național, Casa Artelor, Cărturești).

CEFFTm este organizat de Asociația Euro Fest cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Casei de Cultură, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, Institutului Cultural Român, Consiliului Județean Timiș, Uniunii Cineaștilor din România.