Se taie copaci din Piata Marasti pentru largirea intersectiei. Mai e nevoie de aviz de la Mediu

Proiectul pentru amenajarea unei benzi în plus de circulație în sensul Mărăști este gata, dar primăria nu se poate apuca de treabă până când nu are toate avizele. Soluția găsită de specialiștii din primărie pentru fluidizarea traficului prevede lărgirea intersecției, dar este necesar și un acord de la Agenția de Mediu, pentru tăierea câtorva copaci. Cam trei, spune primarul Nicolae Robu.

„Nu avem încă autorizația de mediu. Am înțeles că acum s-au lămurit toate aspectele, trebuie doar ședința comisiei care se pronunță. S-au tot discutat diverse variante. Dispar câțiva copaci, dar noi am plantat acolo sute de copaci, mai mulți, chiar astă-toamnă. Sunt câțiva chiar aproape de intersecție, trei sau nu știu câți sunt, chiar în colț, cum se vine dinspre Arad. Noi am plantat, la propunerea mea, că din păcate nu prea apar inițiative, tot de la mine trebuie să vină, am plantat de la Mărăști până la calea ferată, din patru în patru metri, pe lângă gardul Parcului Botanic. Era un spațiu foarte potrivit pentru așa ceva, mai plantăm în continuare. Ce se poate muta mutăm, ce trebuie tăiat tăiem. Se lărgește practic intersecția, se ia din trotuare, dinspre Calea Aradului cum se vine trebuie să se ia puțin și din partea aceea, înainte de a se intra în sensul giratoriu”, ne-a declarat primarul Timișoarei.

Pentru amenajarea unei benzi în plus în Mărăști vor fi mutați stâlpii și micșorate trotuarele. Edilul-șef spunea că nu se va lua din insula din sens, ci se va „tăia” efectiv din pavajul dinaintea de insulă. Lucrările ar urma să fie efectuate de Societatea de Drumuri Municipale.



