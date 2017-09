SCM Politehnica zburda pe parchet si castiga clar cu CSU Suceava

SCM Politehnica Timişoara nu s-a chinuit prea mult în ultima partidă de campionat, susţinută pe teren propriu. După mai multe meciuri mai puţin reuşite, bănăţenii au zburdat pe teren şi au învins clar, un adversar mai modest. Plusul de goluri în favoarea gazdelor de la „Constantin Jude” a crescut constant, aceasta şi ca urmare a apărării mai puţin reuşite a moldovenilor. La pauză era 16 – 11.

Pauza nu a adus nimic bun în plus pentru jocul sucevenilor, cu excepţia primelor minute din jumătatea secundă, iar Politehnica a continuat să acumuleze goluri în plus pe tabelă. Până la urmă s-a terminat cu un plus de zece goluri, 34 – 24.

Marijanovic a fost marcatorul zilei, cu 7 reuşite, urmat de Milosevic, Hrimiuc, Cîmpan, cu câte 3.

„Am făcut un meci bun și am câștigat. De la început, am evoluat bine, cam cum am făcut în toate partidele acestui start de sezon, cu un joc foarte serios în apărare, însă și cu unele greșeli, dar la final avantajul de 10 goluri ne-a mulțumit. De asemenea, mă bucur că toată lumea a intrat în joc împotriva unei echipe luptătoare care a făcut un meci mare în runda precedentă contra CSM-ului și au câștigat în deplasarea de la Constanța. Ne așteaptă o perioadă foarte dificilă, cu un singur meci acasă, contra celor de la Iași, dar mai ales cu trei partide în București, contra CSM și Steaua, una după cealaltă și la Dinamo după meciul de acasă. Vom lua meci cu meci și-l vom aborda la victorie; prima confruntare e cu CSM”, a declarat Pero Milosevic, antrenor SCM Politehnica, la finalul meciului.

„Ne-am concentrat la joc, pentru că știam că întâlnim o echipă periculoasă, care își poate face elan din greșelile adversarilor. A ieșit un joc destul de bun, în ciuda faptului că eu și Orbovic nu am participat la toate antrenamentele, din motive medicale. Chiar dacă au fost mici greșeli, sunt normale într-un joc cu viteză. În următoatele deplasări trebuie să rămânem la fel de concentrați și dacă vom fi la fel de pregătiți fizic și determinați, vom putea scoate puncte; va fi greu, dar trebuie să credem în noi, e un campionat lung iar surprize au fost și vor fi”, a specificat Alin Șania, jucător SCM Politehnica.