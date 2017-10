Santierul din Parcul Central. Constructor: A fost ca un epicentru al copacilor doborati de furtuna

Reprezentanții Primăriei Timișoara anunțau, zilele trecute, reluarea lucrărilor în Parcul Central „Anton Scudier” și în Parcul Alpinet. Întrebat care este stadiul lucrărilor din Parcul Central, primarul Nicolae Robu a răspuns că „nu știe”, recunoscând că nu s-a interesat de cel mai mare șantier deschis în prezent în unul dintre cele mai mari parcuri ale Timișoarei.

Reporterii tion.ro au luat legătura cu șeful societății care se ocupă de cele două șantiere. Sorin Doda, directorul Lovrintim, ne-a mărturisit că a avut foarte mult de lucru după furtună și după arheologii care au făcut în Parcul Central cea mai veche descoperire arheologică din oraș – rămășițe din Epoca Bronzului.

„La Alpinet acum începem să lucrăm. La Central este făcută toată partea de infrastructură, sistemul de irigare este gata, am început să pregătim terenul pentru gazon. Am lucrat foarte mult pentru refacere, au fost șanțuri de doi metri adâncime după arheologi, au picat foarte mulți copaci la furtună, a fost ca un epicentru acolo, platani, stejari, s-au făcut câteva găuri. Am mai lucrat la gradene, mai avem de lucru la o piațetă, să o stabilizăm. Se lucrează în atelier la foișorul care va fi pus acolo, probabil peste vreo două săptămâni începem să îl montăm”, a explicat Sorin Doda pentru tion.ro.

Potrivit directorului firmei care se ocupă de lucrări, acum urmează una dintre cele mai lungi operațiuni: însămânțarea gazonului.

„Facem partea de gazon, avem și o bucată care vină cu gazon rulat, dar avem foarte mult de semănat. Sunt cinci hectare de teren pentru însămânțat, facem asta acum pentru că este cea mai bună perioadă”, ne-a mai spus Doda.

Parcul Central ar trebui să fie complet transformat în grădină vieneză în 12 luni de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor, care au început în luna iunie a acestui an. Toate aleile vor avea pavaj nou, spațiile verzi vor fi udate automat, copacii vor fi toaletați, iar cei care au fost doborâți de furtună vor fi înlocuiți.

Conform proiectului, printre arborii noi ce vor fi plantați în Parcul Central se numără și bradul roșu de coastă – Sequoia sempervirens, sequoia din Apuseni – Sequoiadendron giganteum, cedrul – Cedrus deodara, bradul albastru-argintiu – Picea pungens ‘Hoopsii, Metasequioa sp. sau conifere Chamaeciparis nootkatensis ‘Pendula’, Calocedrus decurrens, Cornus controversa ‘Variegata’, Ostrya carpinifolia sau Fagus sylvatica ‘Riversii’.

Pe aleea cu statuia va fi pus un foișor pentru evenimente culturale, iar în primăvară va fi amenajat și un labirint sub forma unei frunze de Ginkgo Biloba.

Parcul Central va avea o zonă numită „Șahul verde”, un spațiu de trecere de la stilul geometric la cei peisager, prin amenajarea unui caroiaj realizat din gazon intercalat cu dale din granit compozit, însoțit de piese de mari dimensiuni.

Locul preferat al pensionarilor din Timișoara, cel cu mesele de șah, nu va dispărea, ci va fi transformat. Piațeta șahiștilor va fi refăcută și extinsă spre o piațetă nou înființată în jurul statuii B.H. Delavrancea.

Parcul Scudier va avea pergole noi, de cinci tipuri, cu aspect clasic, formate din piatră și din lemn. Toate piațetele vor fi reamenajate, chiar reproiectate – Monumentul Ostașului Român, Al. Mocioni, Vincențiu Babeș, Babu St. Delavrancea – „ca zone de ședere, de odihnă și de contemplare”.

Parcul Central Anton Scudier este unul dintre parcurile de referință ale Timișoarei, cu o suprafață de opt hectare, dar și unul dintre cele mai vechi parcuri ale orașului.

Lucrările, estimate la 11,6 milioane de lei fără TVA, se fac cu 6,5 milioane de lei fără TVA, adică aproape 1,7 milioane de euro cu tot cu TVA.