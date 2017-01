Rugbistii timisoreni sunt pregatiti pentru un nou sezon mai bun

Jack Umaga şi Vlăduţ Popa, jucătorii Timişoara Saracens RCM, au speranţe la un joc bun şi un sezon pe măsură, atât la club, cât şi la Naţionala României, acolo unde au debutat.

Jack Umaga, sportivul venit din emisfera sudică şi naturalizat, a debutat la naţionala României. Nu vorbeşte prea mult româneşte, mai are de învăţat imnul naţional şi nu ştie dacă se va muta cu familia sau nu în România: „Se luăm totul pas cu pas”. El este însă sigur că experienţa europeană va ajuta jocul echipei sale.

”Sper să ajut echipa cât mai mult. Vreau să fiu un lider, să-i ajut pe băieți. Sper să-mi mențin nivelul prestațiilor și să-mi mențin condiția fizică. Pentru clubul noastru debutul în cupele europene a fost o trecere la alt nivel. Nu am mai jucat meciuri atât de tari. Dar vrem să ne îmbunătățim prestaţia, să jucăm mai bine ca anul trecut. Avem capitole ce trebuie îmbunătățite, muncim la ele. Cu siguranță că experința europeană ne va ajuta în campionat, pentru că am jucat contra unor jucători de mare experiență. Va fi un an greu, echipele fac transferuri”, a declarat Umaga.

Vlăduţ Popa este mulţumit că a debutat la naţională, un lucru la care nu se aştepta la început de sezon.

„2016 a fost un an foarte bun pentru mine. Am ajuns și la naționala mare, ceea ce nu mi-am propus la început de an, nu credeam că voi putea ajunge acolo. Sunt jucători experimentaţi am ce învăţa de la ei. În 2017 ne prpunem să câştigămn toate meciurile la naţională, chiar dacă va fi foarte greu, vom întâlni toate celelalte echipe competitive. Cu siguranță Stade Francais va veni cu cea mai bună echipă, pentru că au început și ei anul în forță. Va fi un meci foarte greu, dar noi avem ce învăța, s-a văzut că de la meci la meci am crescut. Suntem cot la cot cu ei. Cu siguranță se va vedea diferența în meciurile din campionat, și ca și pregătire fizică, contact, viteză de joc, cu siguranță vom fi mult mai sus decât celelalte echipe. Nu putem vorbi de alte echipe, vom vedea când vom da piept cu ele”, a declarat Vlăduț Popa.