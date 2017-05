Rugbistii au adus titlul la Timisoara!

Dacă în anii trecuţi campionii erau prezentaţi fanilor pe scenă în faţa unei audienţe numeroase, de această dată titlul a fost sărbătorit într-un cadru mai intim, la un local din Piaţa 700, împreună cu fanii care sunt permanent alături de echipă. Revenită după un început de sezon foarte slab, formaţia timişoreană a reuşit să câştige finala Super-Ligii şi să devină campioană naţională. A fost un titlu extrem de dorit de Chester Williams, adus înapoi la echipă în urmă cu câteva săptămâni pentru a reface moralul jucătorilor şi a salva un sezon care părea relativ compromis.

„Cred că e cel mai prețios (n.r. trofeu) pentru că am avut doar trei săptămâni la dispoziție să câștigăm. E unul special într-adevăr, e grozav să fiu aici înapoi la Timișoara. Cred că a contat mentalul jucătorilor și modul lor de abordare a meciului cu Baia Mare. Nu am schimbat mult în ceea ce privește jocul, era imposibil să schimbi ceva construit în trei ani. În primul rând capacitatea mentală a contat în a învinge Baia Mare. Așa e în viață, când ești în acea zonă încerci să scapi, așa se poate spune și de Timișoara, pentru că noi nu am pierdut cu ei în special, în finale, jucătorii știu să câștige astfel de meciuri. Superstițiile mele și ale lui Dinu au fost să purtăm aceleași cămăși. Poate mă voi întoarce să mai câștig încă un campionat. Nu am discutat cu conducătorii, poate mâine, când plec, poate îmi vor face o ofertă de nerefuzat”, a declarat Chester Williams.

Eugen Căpăţână spune că orice meci se joacă în teren şi că nu se ştie nimic înainte.

„Cred că asta ne-am dorit cu toții să câștigăm atâtea trofee încât să uităm șirul. Aici e locul nostru, nu să stăm să ne gândim de pe locul 2. O finală, cu oricine ai juca, nu poți să spui că e cineva favorit, miza e așa de ridicată încât nu poți să-ți dai seama. Meciul se joacă în teren. Cred că băieții au fost foarte bine motivați. Am dat dovadă că suntem o echipă puternică și avem experiența finalelor. Avem câțiva accidentați care ne-au lipsit sper să începem noul sezon cu toții. Pentru mine Timișoara e ceva special. Un oraș, o familie care m-a adoptat și m-a crescut așa cum trebuie să crească orice tânăr”, a declarat, la rândul său Eugen Căpăţână.

James Doyle, unul dintre ultimii jucători sosiţi la Timişoara, vorbeşte despre meritele lui Chester Williams în obţinerea acestui titlu.

„E un moment foarte frumos, câștigarea oricărei distincții e foarte importantă și a trecut ceva timp de când am fost campion. Așteptăm cu interes și următorul sezon. A fost o experiență grea, am avut multe meciuri într-o perioadă scurtă de timp, nu a fost mereu perfect, dar odată cu SuperLiga ne-am îndeplinit obiectivul. Chester a venit într-un moment greu și în trei-patru săptămâni ne-a pregătit mental și strategic. Antrenamentele au fost grele, dar, după cum se vede, am obținut rezultate. Are un mare merit. Chester e o legendă în rugby, a fost special să fie alături, e un antrenor la capătul zilei și noi îl ascultăm din acest motiv. Sunt foarte obosit după această perioadă, se apropie de cea mai încărcată perioadă a carierei mele, când am jucat în Heineken Cup și în campionatul Noii Zeelande”, spune James Doyle.

Alex Țăruș, fost fost jucător la Saracens Timişoara, actualmente în Anglia, a fost şi el alături de foştii săi echipieri.

„Nu pot să spun foștii mei colegi, de fiecare dată când vin în țară vin cu drag alături de ei. Au fost unii cârcotași care au spus că nu avem prea multe șanse pentru că nu am mers așa bine în acest sezon. Am dovedit că avem o echipă cu experiență și am câștigat a opta cupă. Baia Mare ne-a subestimat, mai ales după meciul de acolo, Timișoara a fost foarte bună în semifinală și finală. A contat pur și simplu experiența. Am parte de o aventură nouă, frumoasă, multe provocări, experiențe noi, sper să ajung cât mai departe. E cu siguranță un campionat puternic, una dintre cele mai puternice echipe din lume și sper să fac față. Încă nu am jucat, dar din ce am văzut, marile cluburi, cu Saracens campioana Europei, cu siguranță va fi greu”, a declarat Ţăruş.