Robu se plange ca investitorii sunt alungati de CJ Timis, dar nu vrea sa dea exemple concrete

„Timișoara a câștigat, câțiva ani la rând, titlul de cel mai dinamic oraș din România, orașul cel mai atractiv pentru investiții, cel mai apreciat pentru modul în care au fost tratați investitorii, pentru operativitatea, celeritatea cu care s-au rezolvat problemelor lor, astfel încât investițiile să fie făcute într-un timp cât mai scurt.Mi se plâng investitorii în ultima vreme, nu voi da nume să nu le creez probleme și mai mari. Mă plâng și eu că, după modificarea legii, Consiliul Județean este un adevărat obstrucționist al dezvoltării orașului, al promovării investițiilor în Timișoara”, a declarat Robu.

Primarul Timișoarei susține că problema ar fi cauzată atât de lege, cât și de modul în care aceasta este interpretată de arhitectul-șef al CJ Timiș.

„Nu mă refer la Consiliul Județean în ansamblul său, ci la atitudinea pe care doamna arhitect-șef o are, mie îmi place să fiu concret. Mereu învârte hârtiile cât poate de mult și trec luni de zile fără să se progreseze cu tot ce vrem să facem și noi, Primăria Municipiului Timișoara, dar și investitorii în municipiul Timișoara.(…) Această lege (Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – n.r.) a stricat foarte mult, legea în sine este făcută de minți întortocheate, care par că au o bucurie să frâneze dezvoltarea societății și unii oameni profită din plin de pârghiile pe care această lege le pune în mâna lor, de la sfârșitul lui 2016. Cer tot felul de studii și parastudii și când le primesc se plâng că nu au conținutul care trebuie. Noi dezvoltăm o societate ultrabirocratizată, hiperbirocratizată. Niciunde pe planetă aceste societăți nu au putut fi performante, această birocrație este o frână în calea dezvoltării și consumă resurse”, a mai spus Robu.

Însă, în momentul în care jurnaliștii i-au solicitat exemple concrete, verificabile, primarul Nicolae Robu a refuzat să le furnizeze.

„Am motive să nu vă dau exemple concrete. Dacă am ajuns să fac nominalizarea doamnei arhitect-șef, credeți-mă că s-a umplut paharul. Eu nu am pățit așa ceva până acum, sunt în al cincilea an de când sunt primar, patru ani și câteva luni lucrurile au mers. Și legea este de vină, și arhitectul-șef. Sper ca legea să fie modificată. Pe de altă parte, consider că este de vină și arhitectul-șef al Consiliului Județean, ca lider al structurii respective de specialitate, pentru modul în care procedează în relația cu investitorii și, în general, cu cei care au de obținut avize pentru că în loc să aibă o atitudine pozitivă, respectând legea, are o atitudine obstrucționistă. Și asta nu de azi de ieri”, a mai spus Robu.

Interesant este că edilul-șef al Timișoarei nici nu are de gând să facă vreo plângere oficială legată de activitatea arhitectului-șef al județului Timiș, el spunând doar că se va rezuma la acest anunț în presă.