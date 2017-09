Robu: radarele sunt reglate la 70 km/h. Nu exista plan de amenzi, incasarile se duc la bugetul de stat

Edilul-șef susține că a luptat atât de mult pentru ca oamenii legii să poată folosi echipamentele cumpărate cu fonduri europene în cadrul proiectului de management al traficului pentru a evita situații în care unii șoferi inconștienți ar putea provoca accidente, nu pentru amenzi, pentru că banii oricum nu ajung la bugetul local. Robu dă asigurări că sistemul funcționează perfect.

„Îi rog pe timișoreni și pe cei ce vin în Timișoara să respecte legea, să fie civilizați în trafic, pentru că eu nu-mi doresc amenzi. Nu avem plan de amenzi și, de când sunt primar, mi-am dorit să scot din mintea polițiștilor ideea de a strânge bani din amenzi. Amenzile se aplică atunci când nu ai ce face, pentru a-i obliga pe cei care nu înțeleg cu vorba bună să devină civilizați. Sper să fim orașul cu cele mai puține amenzi, dar nu pentru că suntem indulgenți, ci pentru că ne civilizăm. Acesta este rostul sistemului. (…) Unii tot fabulează că scopul este să câștigăm bani din amenzi. Nici vorbă! Amenzile le aplică Poliția Rutieră și banii nu vin la bugetul local. Merg la bugetul de stat. Așa este legea. Amenzile date de Poliția Locală merg la bugetul local”, a explicat primarul.

Edilul-șef susține că a cerut verificări la radarele de viteză instalate în oraș și dă asigurări că cele amplasate pe arterele ce ies din oraș sunt setate la 70 km/h.

„Eu am spus ca pe toate arterele cu patru benzi, unde avem două benzi de ieșiri din oraș, pe ieșirea din oraș să avem 70 km/h. Acum este 70 km/h. Nu sunt promotorul unor restricții, să ne deplasăm cu viteza melcului, trebuie să fim oameni raționali. Dar au fost prinși câțiva cu 120-130 km/h, în oraș, pe străzi… Aceștia trebuie pedepsiți aspru. Asta e problema. Primesc mesaje care îmi spun că este 70 km/h, dar este o trecere de pietoni cu indicator 30 km/h. Oameni buni, asta rezultă din codul rutier. Este o trecere de pietoni și este obligatoriu să ai cu nu știu cât înainte, că nu vreau să greșesc, să mă dau de gol că nu știu chiar bine prevederile, trebuie să fie 30 km/h. Eu am trimis poliția pe toate arterele de ieșire din oraș și au fost câteva situații care au fost remediate. Dacă mai sunt, le remediem. Nu este adevărat ce-mi scriu unii, și s-a verificat, că viteza este 60 km/h și radarele sunt fixate pe 50 km/h. Am cerut să se verifice dacă este vreo scăpare pe undeva și nici vorbă. Dar, de fapt, unde viteza recomandată este de 60 km/h, viteza permisă este 70 km/h. Radarele sunt reglate la 70 km/h. Dacă nu este în regulă, o să-i sancționez pe cei care nu sunt în stare să corecteze ceea ce am cerut. Rog a se înțelege că în anumite zone, pentru că este trecere de pietoni, se cere acolo reducerea vitezei. Nu e pus radarul special ca să prindă pe cineva. Unde se va constata că avem treceri de pietoni care nu se justifică, le vom desființa sau vom pune semafoare pentru a nu mai fi nevoie să se reducă viteza”, a mai precizat Nicolae Robu.

Cât despre vitezomanii care vor fi amendați și vor decide să conteste în instanță sancțiunile, Robu spune că n-au nicio șansă. Cu ajutorul camerelor video vor fi identificați chiar și proprietarii mașinilor cu numere de Bulgaria.

„Cei care vor contesta în instanță nu au nicio șansă. Legea permite sancțiunea fără prezența agentului în cazul în care se folosește aparatură omologată. Sunt toate probele video… Vor fi identificați cei care conduc mașini cu numere de Bulgaria, cu numere de vamă. Dacă proprietarul mașinii susține că nu a fost el la volan, el având responsabilitea asupra mașinii, trebuie să spună cine a fost”, a conchis Robu.