Robu in fata instantei in dosarul Bani de la primarie pentru Politehnica lui Marian Iancu

Instanța ar fi trebuit să îi audieze, vineri, pe Sorin Grindeanu și pe Nicolae Robu, însă fostul premier nu s-a prezentat la acest termen, iar actualul primar al Timișoarei a ajuns cu 40 de minute întârziere. Încă din primele minute, Robu – care era rector al Universității Politehnice în 2008 când s-a semnat contractul de asociere între Primăria Timișoara, Consiliul Județean Timiș și echipa Politehnica patronată de Marian Iancu – a încercat să se distanțeze de acest caz. El a afirmat din start că Universitatea Politehnica, pe care o conducea în 2008, nu ar fi fost implicată în acest caz, decât formal, cu numele, însă a recunoscut că în calitate de rector a a fost implicat în discuțiile de agreere a colaborării.

Robu a susținut că inițial a avut dubii legate de asocierea numelui Politehnica Timișoara cu Balkan Petroleum, firma lui Iancu care știa că ar avea datorii la stat. În acest sens, el a discutat de mai multe ori cu Constantin Ostaficiuc, pe vremea aceea președinte al Consiliului Județean Timiș cerându-i ca numele universității să nu fie asociat cu o firmă cu datorii la stat. Ulterior, Robu s-a întâlnit și cu Iancu, care i-a adus toate garanțiile că firma care va patrona clubul de fotbal nu are datorii la bugetul de stat.

„I-am spus domnului Iancu că eu conduc o universitate finanțată din fonduri publice și că nu îmi permit ca numele acesteia să fie legat de o firmă cu datorii la stat. A vorbit surprinzător de frumos. Vorbea de perfomanța înaltă pe care echipa o va atinge. Nu am avut un rol instituțional, dar ca rector al Universității Politehnica eram consultat, cum au fost toți rectorii dinaintea mea”, a spus Robu.

În mod ciudat, actualul primar nu și-a mai adus aminte că semnarea contractului de asociere între Primăria Timișoara și echipa Politehnica Timișoara s-a făcut în biroul său de la universitate.

„Eu susțin că semnarea contractului de asociere nu s-a făcut la Politehnica”, a spus Robu în fața instanței de judecată.

Actualul primar a continuat spunând că după ce a intrat în PNL, în 2009, s-a pus în discuție în cadrul partidului legalitatea acestei asocieri, însă a aflat că la acel moment existau toate vizele de legalitate.

„Nu am auzit pe nimeni să spună că au existat suspiciuni de nelegalitate”, a adăugat Robu.

Un alt moment important a fost legat de chemarea sa la DNA pentru a spune procurorului de caz dacă Primăria Timișoara se va constitui parte civilă în acest caz pentru recuperarea unui prejudiciu estimat de anchetatori de 31,6 milioane de lei.

Robu a povestit că a fost contactat de procurorul DNA care se ocupa de caz și întrebat dacă Primăria Timișoara se va constitui parte civilă în acest caz. Primarul a pus această problemă în discuția Consiliului Local Timișoara, care nu a vrut să se pronunțe, așa că a formulat singur un document pe care apoi l-a dus personal la sediul DNA Timișoara.

„Eu am formulat un document prin care spuneam că dacă va fi un prejudiciu stabilit de instanță, sigur Primăria Timișoara va face tot posibilul să recupereze acel prejudiciu. (…) Am fost chemat personal la DNA și nu am înțeles de ce a trebuit să predau personal documentul, dar nu am fost amenințat de procuror (…) Cum puteam să mă constitui parte civilă pe un prejudiciu estimat? M-am străduit să formulez acel răspuns astfel încât să protejez interesele instituției, dar să nu mă substitui instanțelor de judecată, în condițiile în care Curtea de Conturi vorbea de un prejudiciu estimat de 31,6 milioane de lei”, a mai spus Robu.

Exact această sumă l-a făcut și pe fostul primar Gheorghe Ciuhandu să îl întrebe pe Robu cum de a formulat acel răspuns, în condițiile în care existau două expertize comandate de Primăria Timișoara și plătite din bani publici care aratău, în primă instanță, că nu există niciun prejudiciu, iar în al doilea caz, că presupusul prejudiciu ar fi fost mai mic.

„Dumneata ai dat acea valoare de 31,6 milioane și nu aveai nicio bază!”, a izbucnit Ciuhandu în sală.

Totuși, la întrebările avocaților, Robu a luat apărarea atât fostului primar cât și subalternilor acuzați în acest dosar, spunând că în cazul în care oricare dintre ei ar fi refuzat să pună în aplicare o Hotărâre a Consiliului Local Timișoara, iar asocierea cu echipa lui Marian Iancu s-a făcut printr-o astfel de hotărâre, puteau fi acuzați de abuz în serviciu.

„Dacă primarul nu pune în execuție o hotărâre, e clar un abuz în serviciu. Dacă pune în execuție o hotărâre care ulterior e considerată nelegală, iarăși poate fi acuzat de abuz în serviciu. Eu nu am refuzat niciodată să pun în execuție o hotărâre de consiliu”, a mai spus Robu.

Procesul în acest caz va continua și cu audierea altor martori chemați de apărare, printre ei și Sorin Grindeanu, care dacă nu se va prezenta data viitoare în fața instanței va fi pasibil de amendă.