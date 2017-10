Robu a facut publice rezultatele sondajului privind audienta si credibilitatea presei online din Timisoara. El recunoaste ca sondajul nu este stiintific

La începutul săptămânii, Robu susținea că a primit rezultatele sondajului lansat de el pe Facebook, însă s-a ferit să le comunice public. Vineri dimineața, însă, el și-a schimbat părerea și a publicat aceste rezultate pe care le redăm mai jos.

„REZULTATELE SONDAJULUI PRIVIND AUDIENȚA ȘI CREDIBILITATEA PRESEI ONLINE DERULAT PE FACEBOOK, ÎN SEPTEMBRIE 2017 Vă reamintesc, sondajul a fost unul deschis, întrebările nenominalizând niciun ziar. Fiecare repondent a putut indica oricâte ziare în răspunsul său, deci submulțimile din spatele procentelor nu sunt disjuncte. Și iată cum au răspuns cei chestionați:

CU PRIVIRE LA AUDIENȚĂ:

• 38.9% -nu citesc niciun ziar

• 32.0% -citesc tion

• 17.5% -citesc opinia timișoarei

• 14.5% -citesc debanat

• 12.2% -citesc pressalert

• 8.3% -citesc adevarul

• 7.6% -citesc hotnews

• 6.1% -citesc digi24

• 5.3% -citesc mediafax

• 3.8% -citesc ziua de vest

• 3.8% -citesc gsp

• 3.0% -citesc prosport

Alte 25 de ziare locale și naționale au fost menționate în răspunsuri, dar scorurile lor sunt sub 3% și considerăm că nu e cazul să le nominalizăm. Dacă vreun reprezentant al unuia dintre acestea dorește, totuși, publicarea și a scorului său, îl rog să-mi comunice”, a scris Robu pe Facebook.

Îngrijorător este faptul că mai bine de 60 la sută din fanii paginii de Facebook a primarului Nicolae Robu au o încredere mică în presă.

„CU PRIVIRE LA CREDIBILITATE:

• 65.2% dintre cei ce afirmă că citesc presa online spun că nu au în ea încredere deloc (12.6%) sau au puțină (18.5%) sau foarte puțină (34.1%)

• 34.8% dintre cei ce afirmă că citesc presa online spun că au în ea încredere, multă (24.4%), respectiv foarte multă (10.4%)”, a mai scris Robu pe Facebook.

Robu: Calomniile mă întăresc

Chiar dacă sondajul confirmă Timis Online ca fiind cel mai citit portal de știri din zonă (și le mulțumim pe această cale celor care ne-au votat și au declarat că au încredere în știrile prezentate de noi), ca jurnaliști obiectivi am încercat să aflăm de ce a făcut Nicolae Robu acest sondaj și cum vede el rolul presei în Timișoara.

„Presa este extrem de importantă pentru orice societate și eu am spus asta în nenumărate rânduri. Dar ar trebui ca toți cei din domeniul presei să onoreze importanța pe care presa trebuie să o aibă într-o societate. (…) Aștept atunci să văd că toți cei angrenați în presă au o conduită și strict profesional vorbind și deontologic la nivelul a ceea ce presa ar trebui să fie. Oricând tu explici foarte clar un lucru și citești vezi că e ca și cum ai fi stat de vorbă cu omul respectiv, vi se pare corect? Când vezi că ești calomniat ani în șir și nu dai nicio replică. Eu nu m-am dus în instanță, deși la câte calomnii au fost la adresa mea aș fi avut muniție din plin. Am spus că nu fac asta, eu sunt destul de puternic poziționat în conștiința publică a celor care mă cunosc, nu numai în Timișoara, în țară, încât am constatat că toate aceste calomnii mă întăresc”, a răspuns Robu.

Întrebat de reporterii tion.ro dacă nu este îngrijorător faptul că peste 60 la sută din fanii paginii sale consideră mică credibilitatea presei, având în vedere mesajele sale din trecut la adresa acestei profesii și faptul că a blocat unii comentatori, Robu a răspuns: „Nu e adevărat, cine vrea, intră. Păi câte critici am eu pe pagina mea publică”.

El a fost întrebat, tot de tion.ro, și dacă nu intenționează să își educe fanii în privința importanței presei într-o societate democratică, primarul răspunzând: „Absolut. Păi pot să am un material dedicat acestui aspect, ca să fiu corect înțeles. Dar pe unii care se pretind jurnaliști, eu nu îi consider jurnaliști, când în mod sistematic știu că operează… Dar nu îmi pierd eu din viață ca să pun lucrurile la punct. Există instituții care într-o bună zi ar trebui să pună lucrurile la punct. Cunosc date concrete despre unii care operează cu taxă de protecție și taxă de asmuțire. Că eu sunt inventiv la nivel de diverse formule de exprimare. Ce înseamnă asta? Unii vin și spun: <<Domnule, dacă pe ăla îl tot mușc, într-o bună zi o să vină și o să spună ia ține și tu ceva și las-o mai moale. Vine direct, sau indirect, prin interpuși>> Credeți că nu știu chestii concrete? Știu chestii foarte concrete, dar dacă aș conștientiza, ar trebui să mă duc să dovedesc. Credeți că eu am timp de așa ceva? Am lucruri mai importante de făcut… Fii atent, asta, dar mușcă-l. Latră și mușcă la cutare. Asta este realitatea tristă, pentru că presa nu ar trebui să fie așa. Și nu e toată așa, ca să ne înțelegem. Nu e toată așa…”, a explicat Robu.

În final, primarul a recunoscut că sondajul nu este unul științific, însă a ținut să precizeze că intenția lui nu a fost de a prezenta lucrurile altfel decât cum sunt.

„Nu pot să vorbesc despre o marjă de eroare, pentru că nu este un eșantion stabilit științific. A votat cine a vrut”, a mai spus Robu, care a precizat că la întrebările din sondaj au răspuns 804 persoane.

Pentru că asemănarea dintre Nicolae Robu și președintele Statelor Unite, Donald Trump, cel puțin în modul în care amândoi privesc presa este destul de mare, am încercat să aflăm și dacă primarul Timișoarei este inspirat de magnat.

„Nu am timp să urmăresc. Dar dacă anumite poziții corespund nu cred că e nimic rău între ceea ce spun eu și ce spune dânsul. Eu cred că și în privința lui Donald Trump, s-a găsit toată lumea să îl facă în fel și chip. Chiar își închipuie cineva că ajunge cineva președinte al Statelor Unite ale Americii chiar așa fitecine”, a concluzionat Robu.

Video: Facebook/Nicolae Robu