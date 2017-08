Rectorul UVT trage un semnal de alarma: lipsesc 370 de milioane de lei pentru majorarea salariilor profesorilor

Marilen Pirtea a lăsat deoparte haina de politician şi a fost marţi reprezentant al societăţii civile. În dimineața zilei de marți Coaliția Națională pentru Modernizarea României a purtat o serie de discuții pe problematici educaționale cu Prim-ministrul României, Mihai Tudose. Printre problemele dezbătute s-au aflat şi cele legate de modul de finanţare al majorărilor salariale din învăţământ. Executivul a decis majorarea acestora, dar nu a oferit şi fondurile necesare spune Pirtea, iar universităţile nu vor putea face faţă majorărilor puse în spinarea acestora.

„În calitate de rector al celei mai mari universități din vestul țării, dar și de vicepreședinte al organizației, am insistat pe necesitatea identificării unei soluții pentru ca instituțiile de învățământ să poată acoperi toate creșterile salariale acordate de Guvern sau câștigate în instanță. De asemenea, am fost preocupat în a convinge Guvernul să urgenteze eliminarea vidului legislativ privind scutirea cercetătorilor de impozit, pe modelul din IT. Cea mai recentă problemă financiară a sistemului este cea a sporului de doctorat, majorat de la 150-200 lei… la 725 lei. Această creștere vine cu un efort financiar extrem de mare chiar și pentru universitățile stabile din punct de vedere economic, însă imposibil pentru multe alte universități. Anual, instituțiile de învățământ superior trebuie să plătească în plus 70 milioane lei. Din discuții, a reieșit că în acest moment nu sunt bani pentru acest segment de plăți, o eventuală soluție fiind amânată pentru sfârșitul anului. Astfel, universitățile performante vor trebui să bage mâna adânc în economii, din nou, pentru a acoperi majorările dictate de la centru și lăsate neacoperite. În același timp, multe instituții se vor afla în imposibilitatea de a se achita de aceste obligații, ceea ce va conduce la noi procese”, spune Marilen Pirtea.

Rectorul UVT mai spune că pentru plata sentințelor judecătorești s-au identificat 84 de milioane de lei, tot pentru finalul anului, însă în așteptare mai sunt alte 217 milioane acordate oamenilor și neacoperite în acest moment.

Un alt punct de discuții, care și-ar putea găsi rezolvarea până la începutul anului universitar, este cel al oportunității separării conceptului de promovare pe post față de scoaterea posturilor la concurs.

„Ceea ce se întâmplă în momentul de față este o ipocrizie, creșterea în grad în cadrul universității trebuind să se facă doar prin susținerea unui concurs pe un loc vacant, nu prin promovare pe post. Acest fapt conduce de multe ori la birocrație și consum inutil de resurse, dat fiind ca în 95% din cazuri avem un candidat pe post și acela din interiorul instituției. Promovarea ar da șansa tinerilor care au demonstrat că performează de a urca în carieră, iar universităților, șansa de a atrage prin concurs din exteriorul lor alți doritori de carieră universitară”, a mai subliniat rectorul UVT.