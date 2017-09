Rambuku deschide stagiunea Teatrului National Timisoara

Premiera națională a spectacolului Rambuku de Jon Fosse va deschide stagiunea vineri, 15 septembrie, de la ora 19, în Sala 2 a Teatrului Național, fiind urmat de o a doua reprezentație, sâmbătă, 16 septembrie.

O altă atracție a acestui septembrie teatral al Naționalului o reprezintă spectacolul De ce iubim femeile, adaptare a volumului omonim semnat de Mircea Cărtărescu.

Alături de aceste spectacole nou-intrate în repertoriul Teatrului Național, în luna septembrie, publicul are ocazia să se reîntâlnească cu spectacole care au trecut de multă vreme proba timpului: Hamlet, după W. Shakespeare, Say it now! de Mihaela Michailov și Marcelino Martin Valiente, M-am hotărât să devin prost de Martin Page, Canicula de Antoaneta Zaharia, Avioane de hârtie de Elise Wilk și Frați de Dave Williams.

Sala Mare a Teatrului Național se redeschide copiilor miercuri, 27 septembrie, ora 11, cu unul dintre cele mai fermecătoare spectacole pentru cei mici: Sarea în bucate, o adaptare a celebrei povești a lui Petre Ispirescu,

Biletele se pot achiziționa la Agențiile Teatrului Național (Agenția „Mărășești”, str. Mărășești nr. 2 și Agenția „Sala 2”, Parcul Civic), orar marți-duminică, orele 11-19, sau online pe www.tntimisoara.com.